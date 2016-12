17 0

Zu Weihnachten haben sich die Entwickler von The Division ebenfalls nicht lumpen lassen und packen euch etwas unter den virtuellen Weihnachtsbaum. Loggt ihr euch nun ins Spiel ein, bekommt ihr zwei schicke Pudelmützen, die ihr fortan für immer behalten könnt. Doch es gibt noch mehr zu entdecken.

Die Aktion der Mützen in The Division läuft noch bis zum 31. Dezember 2016. Ihr habt also genug Zeit, um euch einmal einzuloggen und damit an der Geschenkeausgabe teilzunehmen. Ihr findet die Mützen dann beim Belohnungshändler im Hauptquartier der Division. Sie kommen in rot und grün und haben bunte Weihnachtsmuster aufgestickt.

DLC zu Weihnachten in The Division

Doch das ist noch nicht alles. Ihr habt die Möglichkeit, euer Weihnachts-Outfit in The Division komplett zu machen. Dazu werden zwei kostenpflichtige DLCs ins Spiel eingefügt, die euch weiter in Stimmung für Weihnachten bringen sollen. Hier bekommt ihr zahlreiche Waffen-Skins, Set-Items und Festtags-Pullover. Habt ihr euch schon in The Division für die Feiertage richtig eingekleidet?



Spielekultur - Die Geschichte der Multiplayer-Spiele Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (35 Bilder)

Aktuellstes Video zu Tom Clancy's The Division

Tom Clancy's The Division - Underground Trailer E3 2016 18 weitere Videos

Tom Clancy's The Division ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.