Nachdem es bereits Rainbow Six Siege vorgemacht hat, könnte sich auch nun The Division für einen zweiten Season Pass bereitmachen. Zumindest ist dies laut einem Leak im Portfolio eines Mitarbeiters denkbar. Und auch sonst zeigen die Zeichen auf ein weiteres Jahr mit The Division.

Bei dem Leak geht es um den Lebenslauf eines The-Division-Entwicklers. In diesem wird "Year 2" für den Online-Shooter aufgeführt. Mittlerweile wurden der Eintrag und sogar der Beitrag auf Reddit wieder gelöscht. Auch diese könnte die Vermutungen zu einem zweiten Season Pass von The Division verstärken. Schließlich wollen die Entwickler diesen möglichst lange unter Verschluss halten, bis sie bereit für die Öffentlichkeit sind.

Zweiter Season Pass oder verschobener DLC?

Einige User vermuten allerdings, dass es sich bei dem Eintrag "Year 2" auch um den kommenden Last-Stand-DLC handeln könnte. Dieser sollte eigentlich 2016 erscheinen, wurde nun aber auf das kommende Jahr verschoben. Ein zweiter Season Pass für The Division ist aber nicht abwegig. Immerhin hat das Spiel durch die zusätzlichen Inhalte einige Spieler seit dem Start zurückgewonnen und befindet sich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Vermutlich wird die Ankündigung zu einem zweiten Season Pass aber erst stattfinden, wenn der letzte DLC zu The Division erschienen ist.



