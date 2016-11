The Division - Ausrüstungssets: Fundorte der Set-Items

Ubisoft hat mit seinem ersten Gratis-Update für Tom Clancy's The Division echt den Vogel abgeschossen und bietet seinen Gamern mit dem Incursions-Patch zahlreiche neue Inhalte, mit denen sie arbeiten können. Es gibt also so einige neue Features, wie zum Beispiel die Ausstattungsgarnituren – bzw. grob gesagt, die Ausstattungssets –, die eure Fertigkeiten verstärken, wenn ihr sie vervollständigt. Lest daher in diesem Guide, wie bzw. wo ihr alle Set-Bestandteile der einzelnen Ausstattungsgarnituren findet könnt und welche Wirkung sie auf euren Division-Agenten haben.

The Division – Infos: Das sind die Ausstattungsgarnituren

Dank dem Incursions-Patch 1.1 könnt ihr bei The Division nun besondere Ausrüstungsgegenstände in einem Set tragen und so insgesamt vier Ausstattungsgarnituren (engl. „Gear-Set“) bestücken. Ein volles Set bewirkt, dass ihr schlussendlich eine eurer Fertigkeiten erhöhen oder einen anderen Boni dafür erhalten könnt. Diese vier Sets gilt es auszustatten:

Autorität des Taktikers → Verstärkung der Unterstützungs- und Elektronikfertigkeiten

→ Verstärkung der Unterstützungs- und Elektronikfertigkeiten Kampfausrüstung des Stürmers → Verstärkung der Sturmfertigkeiten

→ Verstärkung der Sturmfertigkeiten Ruf der Wache → Verstärkung der Scharfschützenfertigkeiten

→ Verstärkung der Scharfschützenfertigkeiten Weg des Nomaden → Verstärkung der Einzelkämpferfertigkeiten

Mit dem zweiten kostenlosen Update 1.2 kamen auch weitere Ausrüstungs-Sets dazu:

Finale Maßnahme → Ideal für defensive Tanks oder Supporter

→ Ideal für defensive Tanks oder Supporter Treue des Jägers → Stärkt Präzisionsschützen

→ Stärkt Präzisionsschützen Einsamer Held → Stärkt jene Agenten, die ordentlich austeilen und dabei auch noch überleben wollen

→ Stärkt jene Agenten, die ordentlich austeilen und dabei auch noch überleben wollen Zeichen des Prädators → Unterstützt stürmender Supporter

Weitere 5 Ausrüstungssets kamen zum einen mit dem Update 1.3 und zum anderen in Verbindung mit dem DLC "Untergrund" dazu:

Alpha Brigade → Gemacht für Solotalente und Überlebenskünstler

→ Gemacht für Solotalente und Überlebenskünstler Banshee → Fördert PvP-Liebhaber in der Dark Zone

→ Fördert PvP-Liebhaber in der Dark Zone DeadRye → Für alle Scharfschützen

→ Für alle Scharfschützen FireCrest → Stärkt Offensivspieler und Flammenschützen

→ Stärkt Offensivspieler und Flammenschützen Rückholer → Stärkt Unterstützer

Wie ihr sehen könnt, richtet sich jede einzelne Gear-Set an einen jeweils anderen Spielstil. Das heißt, ihr könnt das Ausstattungsset befüllen, das eurer Spielweise am ehesten entspricht und dann demzufolge dieses wählen, um es auszubauen.

Ob es sich um ein Set-Item handelt, erkennt ihr daran, dass es eine dunkelgrüne Farbe besitzt. Jedes dieser vier Ausstattungsgarnituren besitzt sechs Plätze, die es zu belegen gilt:

Rucksack Panzerung Knieschoner Handschuhe Holster Maske

Euer Agent kann bereits von einer Ausstattungsgarnitur profitieren, wenn er nur 2, 3 oder 4 Items des Sets gesammelt hat. Das bedeutet, dass euch das Set Stück für Stück Stärke verleiht.

Allerdings werdet ihr wohl etwas Zeit investieren müssen, um alle vier Ausstattungsgarnituren voll zu kriegen, da die Bestandteile nicht so einfach zu bekommen sind. Ihr findet sie an unterschiedlichen Stellen im Spiel, etwa in einer Nachschublieferung in der Dark Zone, nach abgeschlossenen Übergriffen, in Form von Blaupausen von Händlern oder aber nach einem Kampf im Herausforderungs-Modus.

Update 1.4 – Balancing und Umgestaltung der Ausrüstungssets

Mit dem Update 1.4, das am 25. Oktober 2016 rauskam, hielt eine großläufige Umgestaltung der Ausstattungsgarnituren statt. Darüber wollen wir euch natürlich nicht im Unklaren lassen. Wir geben euch alle wichtigen Infos zu den Neugestaltungen und passen die Werte der einzelnen Ausrüstungssets an.

Das Update 1.4 begünstigt zukünftig das Droppen der Ausrüstungsset-Teile in allen Aktivitäten. Ihr könnt sie also an folgenden Orten finden:

überall in der offenen Spielwelt

im Untergrund

in der Dark Zone

bei hochrangigen Zielen

bei den Übergriffen

Dabei spielt es keine Rolle mehr, um welche Art von Gegnern es sich handelt. Allerdings ist die Chance, dass ein richtig gutes Gear Set droppt bei benannten Gegnern natürlich immer noch am höchsten. Dennoch seid ihr nicht mehr gezwungen, die Übergriffe mitzumachen, weil die Ausstattungsgarnituren jetzt überall erscheinen können. Sinn der Umgestaltung sollte sein, dass die einzelnen Teile der Ausrüstungssets nun effektiver, aber dennoch nicht allzu schnell gefunden werden können.

Darüber hinaus hat sich der Gear Score geändert. Der Gear Score der Ausstattungsgarnituren stimmt nun mit denen der Highend-Items überein. Die Zahlen wurden also angepasst. Folglich haben nun die Ausrüstungen der GS-Stufe einen niedrigeren Gear Score, der so aussieht:

191 → 163

214 → 182

240 → 204

268 → 229

Das macht verschiedene Highend-Items nun wieder viel attraktiver.

Fundorte der Set-Gegenstände für die Ausstattungsgarnituren

Die Plattform Reddit hat bereits eine lange Liste zusammengestellt, in der die Fundorte der Set-Items beschrieben sind. Erfahrt jetzt bei uns, wo ihr die einzelnen Gegenstände für euer Ausrüstungsset finden könnt und nachfolgend, welche Boni ihr erhaltet, wenn ihr 2, 3 oder 4 Plätze im Gear-Set besetzt habt.

Ausrüstungsgarnitur „Autorität des Taktikers“



Slot für...



Fundort



Rucksack



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf schwer und schließt ihn erfolgreich ab.



Panzerung



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf schwer und schließt ihn erfolgreich ab.



Knieschoner



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf schwer oder herausfordernd und schließt ihn erfolgreich ab.

ODER: Schließt die Mission „WarrenGate-Wasserwerk“ im Herausforderungs-Modus ab.



Holster



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf schwer und schließt ihn erfolgreich ab.



Handschuhe



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf schwer und schließt ihn erfolgreich ab.

ODER: Tötet einen benannten Boss-Gegner in der Dark Zone.



Maske



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf schwer oder herausfordernd und schließt ihn erfolgreich ab.



Boni bei 2 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung der Fertigkeit "Hast" um +10 % .

→ Steigerung der Fertigkeit "Hast" um +10 % . Boni bei 3 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung der Fertigkeitsstärke um +10 % .

→ Steigerung der Fertigkeitsstärke um +10 % . Boni bei 4 Items im Ausrüstungs-Set → Ihr erhaltet das Talent "Autorität des Taktikers". Mit jeder Kugel der Gruppe, die einen Gegner trifft, wird eure Fertigkeitsstärke um 0,2 % erhöht. Dieser Bonus hält 10 Sekunden an und kann immer wieder neu aufgefrischt werden.

Ausrüstungsgarnitur „Kampfausrüstung des Stürmers“



Slot für...



Fundort



Rucksack



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf schwer und schließt ihn erfolgreich ab.



Panzerung



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf schwer und schließt ihn erfolgreich ab.



Knieschoner



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf herausfordernd und schließt ihn erfolgreich ab.

ODER: Schließt die Mission „Lexington Event Center“ im Herausforderungs-Modus ab.

ODER: Schließt die Mission „Lincoln-Tunnel-Checkpoint“ im Herausforderungs-Modus ab.

ODER: Craftet die Knieschoner mithilfe einer gekauften Blaupause vom Händler in eurer Basis.



Holster



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf herausfordernd und schließt ihn erfolgreich ab.



Handschuhe



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf schwer und schließt ihn erfolgreich ab.

ODER: Schließt die Mission „Lexington Event Center“ im Herausforderungs-Modus ab.

ODER: Schließt die Mission „Lincoln-Tunnel-Checkpoint“ im Herausforderungs-Modus ab.

ODER: Tötet einen benannten Boss-Gegner in der Dark Zone.

ODER: Findet sie in der Nachschublieferung in der Dark Zone.



Maske



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ im Herausforderungs-Modus und schließt ihn erfolgreich ab.

ODER: Craftet die Maske mithilfe einer gekauften Blaupause vom Händler in eurer Basis.



Boni bei 2 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung eurer Stabilität um +20 %.

→ Steigerung eurer Stabilität um +20 %. Boni bei 3 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung eures Rüstungsschadens um +10 %.

→ Steigerung eures Rüstungsschadens um +10 %. Boni bei 4 Items im Ausrüstungs-Set → Ihr erhaltet das Talent "Kampfausrüstung des Stürmers". Mit jedem Treffer verursacht ihr 1 % mehr Schaden. Dabei liegt die Maximalgrenze bei 100 %. Sobald ihr jedoch danebenschießt, sinkt euer Wert wieder um 2 % und pro Sekunde nochmals um 1 %.

Ausrüstungsgarnitur „Ruf der Wache“



Slot für...



Fundort



Rucksack



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf schwer und schließt ihn erfolgreich ab.



Panzerung



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf schwer und schließt ihn erfolgreich ab.



Knieschoner



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf schwer oder herausfordernd und schließt ihn erfolgreich ab.

ODER: Craftet die Knieschoner mithilfe einer gekauften Blaupause vom Händler in eurer Basis.



Holster



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf schwer und schließt ihn erfolgreich ab.



Handschuhe



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf schwer und schließt ihn erfolgreich ab.

ODER: Schließt die Mission „Russisches Konsulat“ im Herausforderungs-Modus ab.

ODER: Tötet einen benannten Boss-Gegner in der Dark Zone.



Maske



Spielt den Übergriff „Falcon verloren“ auf schwer und schließt ihn erfolgreich ab.

ODER: Craftet die Maske mithilfe einer gekauften Blaupause vom Händler in eurer Basis.



Boni bei 2 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung eurer Genauigkeit beim Zielen um 30 %.

→ Steigerung eurer Genauigkeit beim Zielen um 30 %. Boni bei 3 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung eures Kopfschussschadens um 10 %.

→ Steigerung eures Kopfschussschadens um 10 %. Boni bei 4 Items im Ausrüstungs-Set → Ihr erhaltet das Talent "Ruf der Wache". Sobald ihr einen Kopfschuss erzielt, setzt ihr Markierungen auf Feinde, dabei können insgesamt drei Markierungen verteilt werden. Bei markierten Gegnern erhöht sich dann 30 Sekunden lang der Schaden um 5 %.

Ausrüstungsgarnitur „Weg des Nomaden“



Slot für...



Fundort



Rucksack



Tötet einen benannten Boss-Gegner in der Dark Zone.

ODER: Findet das Item in einer Nachschublieferung in der Dark Zone.



Panzerung



Tötet einen benannten Boss-Gegner in der Dark Zone.

ODER: Findet das Item in einer Nachschublieferung in der Dark Zone.



Knieschoner



Craftet die Knieschoner mithilfe einer gekauften Blaupause vom Händler im Safehouse oder in der Safezone (Dark Zone 06).



Holster



Craftet die Knieschoner mithilfe einer gekauften Blaupause vom Händler im Safehouse (Dark Zone 06).



Handschuhe



Tötet einen benannten Boss-Gegner in der Dark Zone.

ODER: Craftet die Knieschoner mithilfe einer gekauften Blaupause vom Händler im Safehouse (Dark Zone 06).

ODER: Kauft die Handschuhe direkt beim Safehouse-Händler in der Dark Zone 06.



Maske



Tötet einen benannten Boss-Gegner in der Dark Zone.

ODER: Findet das Item in einer Nachschublieferung in der Dark Zone.



Boni bei 2 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung der Gesundheit bei Tötung um +20 %.

→ Steigerung der Gesundheit bei Tötung um +20 %. Boni bei 3 Items im Ausrüstungs-Set → Die "Entschlossenheit des Nomaden" ermöglicht es konstant eine anhaltende Heilung zu erwirken und zwar über alle Segmente der Gesundheitsanzeige hinweg.

→ Die "Entschlossenheit des Nomaden" ermöglicht es konstant eine anhaltende Heilung zu erwirken und zwar über alle Segmente der Gesundheitsanzeige hinweg. Boni bei 4 Items im Ausrüstungs-Set → Ihr erhaltet das Talent "Weg des Nomaden". Eure Gesundheit lädt sich automatisch wieder voll auf, sobald ihr einen fatalen Schaden erleidet. Hierbei handelt es sich um ein Talent, das nur alle 4 Minuten gewirkt werden kann.

Neue Ausrüstungs-Sets des Updates 1.2

Das zweite kostenlose Update für Tom Clancy's The Division hat neben einem neuen Übergriff namens „Klarer Himmel“ auch vier weitere Ausstattungsgarnituren mit sich gebracht. Auch hier haben wir natürlich für euch wieder die Fundorte rausgesucht. Ihr werdet darin auch oft den Begriff „Sealed Cache“ lesen. Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine Neuerung durch das Update 1.2.. Nun droppen Gegner auch so eine Art versteckte, geheime Lager/Kisten - besser gesagt versiegelte Behälter -, wo ihr zum Beispiel Waffen finden könnt. Diese Behälter müsst ihr genauso aus der Dark Zone (DZ) extrahieren, wie andere Items auch. Der Witz daran ist lediglich, dass ihr diese Truhen erst außerhalb der DZ öffnen könnt. Das bedeutet, ihr könnt auch erst dann sehen, was sich darin verbirgt. Lest ihr unter den Fundorten „versiegelte Behälter“, dann wisst ihr nun, was wir damit meinen.

Ausrüstungsgarnitur „Finale Maßnahme“



Slot für...



Fundort



Rucksack



Tötet einen benannten Boss-Gegner in der Dark Zone.

ODER: Findet das Item in einer Nachschublieferung in der Dark Zone

ODER: In einem versiegelten Behälter.



Panzerung



Tötet einen benannten Boss-Gegner in der Dark Zone.

ODER: Findet das Item in einer Nachschublieferung in der Dark Zone.

ODER: In einem versiegelten Behälter.



Knieschoner



Craftet die Knieschoner mithilfe einer gekauften Blaupause vom Händler im Safehouse oder in der Safezone (Dark Zone 06).

ODER: In einem versiegelten Behälter.

ODER: Tötet einen benannten Boss-Gegner in der Dark Zone.

ODER: Findet das Item in einer Nachschublieferung in der Dark Zone.



Holster



Craftet die Knieschoner mithilfe einer gekauften Blaupause vom Händler im Safehouse (Dark Zone 06).

ODER: In einem versiegelten Behälter.

ODER: Tötet einen benannten Boss-Gegner in der Dark Zone.

ODER: Findet das Item in einer Nachschublieferung in der Dark Zone.



Handschuhe



Tötet einen benannten Boss-Gegner in der Dark Zone.

ODER: Craftet die Knieschoner mithilfe einer gekauften Blaupause vom Händler im Safehouse (Dark Zone 06).

ODER: Findet das Item in einer Nachschublieferung in der Dark Zone.

ODER: In einem versiegelten Behälter.



Maske



Tötet einen benannten Boss-Gegner in der Dark Zone.

ODER: Findet das Item in einer Nachschublieferung in der Dark Zone.

ODER: In einem versiegelten Behälter.



Boni bei 2 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung des exotischen Schadens-Widerstandes um +25 %.

→ Steigerung des exotischen Schadens-Widerstandes um +25 %. Boni bei 3 Items im Ausrüstungs-Set → Bekommt +15 % Schutz vor Elite-Gegnern.

→ Bekommt +15 % Schutz vor Elite-Gegnern. Boni bei 4 Items im Ausrüstungs-Set → Ihr erhaltet das Talent „Finale Maßnahme“. Außerdem erhaltet ihr einen Entschärfungs-Buff, wenn ihr einen Gegner mit einer Granate verletzt. Dieser wird verbraucht, wenn ihr in der Reichweite einer gegnerischen Granate seid: Dann wird die Granate entschärft und ihr erhaltet selber eine weitere Granate. Der Effekt kann alle 15 Sekunden ausgelöst werden.

Ausrüstungsgarnitur „Treue des Jägers“



Slot für...



Fundort



Rucksack



Spielt den Übergriff „Klarer Himmel“ auf schwer oder herausfordernd und schließt ihn erfolgreich ab, sodass das Set-Item vom Boss droppt.

ODER: Kauft das Set-Item von einem Händler für besondere Ausrüstung in eurer Operationsbasis.



Panzerung



Spielt den Übergriff „Klarer Himmel“ auf schwer oder herausfordernd und schließt ihn erfolgreich ab, sodass das Set-Item vom Boss droppt.

ODER: Kauft das Set-Item von einem Händler für besondere Ausrüstung in eurer Operationsbasis.



Knieschoner



Spielt den Übergriff „Klarer Himmel“ im Herausforderungs-Modus und schließt ihn erfolgreich ab, sodass das Set-Item vom Boss droppt.

ODER: Kauft eine entsprechende Blaupause von einem Händler für besondere Ausrüstung in eurer Operationsbasis und craftet euch die Knieschoner selbst.



Holster



Spielt den Übergriff „Klarer Himmel“ auf schwer oder herausfordernd und schließt ihn erfolgreich ab, sodass das Set-Item vom Boss droppt.

ODER: Kauft das Set-Item von einem Händler für besondere Ausrüstung in eurer Operationsbasis.



Handschuhe



Spielt den Übergriff „Klarer Himmel“ im Herausforderungs-Modus und schließt ihn erfolgreich ab, sodass das Set-Item vom Boss droppt.

ODER: Kauft eine entsprechende Blaupause von einem Händler für besondere Ausrüstung in eurer Operationsbasis und craftet euch die Handschuhe selbst.



Maske



Spielt den Übergriff „Klarer Himmel“ im Herausforderungs-Modus und schließt ihn erfolgreich ab, sodass das Set-Item vom Boss droppt.

ODER: Kauft das Set-Item von einem Händler für besondere Ausrüstung in eurer Operationsbasis.



Boni bei 2 Items im Ausrüstungs-Set → Erhaltet +20 % Optimale Reichweite.

→ Erhaltet +20 % Optimale Reichweite. Boni bei 3 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung eures Kopfschussschadens um +20 %.

→ Steigerung eures Kopfschussschadens um +20 %. Boni bei 4 Items im Ausrüstungs-Set → Ihr erhaltet das Talent „Treue des Jägers“. Trefft ihr nun einen Gegner mit einem Projektil, dann wird euch temporär Panzerung gewährt. Eure ganze Truppe bekommt kurzfristig eine Rüstung. Das bedeutet auch, dass ihr mehr Panzerung bekommt, desto mehr Schüsse ihr verteilt. Allerdings verringert sich die Panzerung wieder, sobald ihr selbst von einer Kugel getroffen werdet.

Ausrüstungsgarnitur „Einsamer Held“



Slot für...



Fundort



Rucksack



Schließt Missionen der neuen täglichen Aufträge ab.

ODER: Schließt die Mission „Goshawk Squad“ im Herausforderungs-Modus ab.

ODER: Schließt die Mission „Panther Squad“ im Herausforderungs-Modus ab.



Panzerung



Schließt Missionen der neuen täglichen Aufträge ab.

ODER: Schließt die Mission „Blood Sisters“ im Herausforderungs-Modus ab.

ODER: Schließt die Mission „Falcon Squad“ im Herausforderungs-Modus ab.



Knieschoner



Schließt Missionen der neuen täglichen Aufträge ab.

ODER: Schließt die Mission „Healer“ im Herausforderungs-Modus ab.

ODER: Schließt die Mission „Eagle Squad“ im Herausforderungs-Modus ab.



Holster



Schließt ein Mission der neuen täglichen oder/und wöchentlichen Aufträge im Herausforderungs-Modus ab.

ODER: Kauft eine entsprechende Blaupause von einem Händler für besondere Ausrüstung in eurer Operationsbasis und craftet euch die Handschuhe selbst.



Handschuhe



Schließt Missionen der neuen täglichen Aufträge ab.

ODER: Schließt die Mission „Healer“ im Herausforderungs-Modus ab.

ODER: Schließt die Mission „Eagle Squad“ im Herausforderungs-Modus ab.



Maske



Schließt ein Mission der neuen täglichen oder/und wöchentlichen Aufträge im Herausforderungs-Modus ab.

ODER: Kauft eine entsprechende Blaupause von einem Händler für besondere Ausrüstung in eurer Operationsbasis und craftet euch die Handschuhe selbst.



Boni bei 2 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung der Munitionskapazität um 100 %.

→ Steigerung der Munitionskapazität um 100 %. Boni bei 3 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung des Schadens mit dem LMG und mit der Schrotflinte um jeweils +8 %.

→ Steigerung des Schadens mit dem LMG und mit der Schrotflinte um jeweils +8 %. Boni bei 4 Items im Ausrüstungs-Set → Ihr erhaltet das Talent „Einsamer Held“. Holstert ihr nun eine Waffe, dann wird sie gleich automatisch nachgeladen.

Ausrüstungsgarnitur „Zeichen des Prädators“



Slot für...



Fundort



Rucksack



Spielt den Übergriff „Klarer Himmel“ auf schwer oder herausfordernd und schließt ihn erfolgreich ab, sodass das Set-Item vom Boss droppt.

ODER: Kauft das Set-Item von einem Händler für besondere Ausrüstung in eurer Operationsbasis.



Panzerung



Spielt den Übergriff „Klarer Himmel“ auf schwer oder herausfordernd und schließt ihn erfolgreich ab, sodass das Set-Item vom Boss droppt.

ODER: Kauft das Set-Item von einem Händler für besondere Ausrüstung in eurer Operationsbasis.



Knieschoner



Spielt den Übergriff „Klarer Himmel“ im Herausforderungs-Modus und schließt ihn erfolgreich ab, sodass das Set-Item vom Boss droppt.

ODER: Kauft eine entsprechende Blaupause von einem Händler für besondere Ausrüstung in eurer Operationsbasis und craftet euch die Handschuhe selbst.



Holster



Spielt den Übergriff „Klarer Himmel“ auf schwer oder herausfordernd und schließt ihn erfolgreich ab, sodass das Set-Item vom Boss droppt.

ODER: Kauft das Set-Item von einem Händler für besondere Ausrüstung in eurer Operationsbasis.



Handschuhe



Spielt den Übergriff „Klarer Himmel“ im Herausforderungs-Modus und schließt ihn erfolgreich ab, sodass das Set-Item vom Boss droppt.

ODER: Kauft eine entsprechende Blaupause von einem Händler für besondere Ausrüstung in eurer Operationsbasis und craftet euch die Handschuhe selbst.



Maske



Spielt den Übergriff „Klarer Himmel“ im Herausforderungs-Modus und schließt ihn erfolgreich ab, sodass das Set-Item vom Boss droppt.

ODER: Kauft das Set-Item von einem Händler für besondere Ausrüstung in eurer Operationsbasis.



Boni bei 2 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung des Nachladetempos um +10 %.

→ Steigerung des Nachladetempos um +10 %. Boni bei 3 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung eures Schadens mit dem Sturmgewehr und mit der Pistole um +8 %.

→ Steigerung eures Schadens mit dem Sturmgewehr und mit der Pistole um +8 %. Boni bei 4 Items im Ausrüstungs-Set → Ihr erhaltet das Talent „Zeichen des Prädators“. Wenn ihr auf ein und dasselbe Ziel 10 Treffer ohne Unterbrechung verteilt, dann wird es durch den Schaden um 50 % bluten.

Neue Ausrüstungssets dank DLC „Untergrund“

Mit dem ersten kostenpflichtigen DLC „Untergrund“ und dem Update 1.3 kommen weitere Ausrüstungssets in Spiel bei Tom Clancy's The Division. Insgesamt sind es 5 neue Garnituren. Eines davon, das Set „AlphaBridge“ kam durch das Update 1.3 dazu, welches kostenlos herunterladbar ist. Die restlichen 4 Ausrüstungssets sind sozusagen zu bezahlen, da ihr sie nur bekommt, wenn ich euch die Erweiterung „Untergrund“ besorgt, die derzeit 14,99 Euro kostet (Stand Juni 2016). Im Folgenden sagen wir euch wieder alles, was ihr über die neuen Gear Sets wissen solltet. Zum Beispiel, dass sie nun den Gear Score auf 268 erhöhen. Hier könnt ihr die neuen Ausrüstungssets finden:

Ihr könnt sowohl die alten als auch die neuen Ausrüstungsset-Teile in allen Missionen finden, wenn ihr diese im neuen Heldenhaft-Modus spielt.

spielt. Ihr erhaltet sie als Belohnung nach erfolgreichem Abschluss des Übergriffs „Drachenhort“ .

. Findet ihr Untergrund-Behälter, dann schnappt sie euch, denn sie beinhalten zusätzliche Belohnungen, die den Levelaufstieg begünstigen und stets ein Set-Item, das zu eurem aktuellen Gear Score passt.

Im Übrigen können Ausrüstungsset-Items ebenso wie Waffentalente nur noch 6x neu ausgewürfelt werden.

Ausrüstungsgarnitur „Alpha Brigade“

Solokünstler und jene, die einfach nur überleben wollen, sollten sich dieses Gear Set schnappen:

Boni bei 2 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung der Gesundheitsregeneration um +100 %.

→ Steigerung der Gesundheitsregeneration um +100 %. Boni bei 3 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung eures Waffenschadens um +5 %.

→ Steigerung eures Waffenschadens um +5 %. Boni bei 4 Items im Ausrüstungs-Set → Ihr erhaltet das Talent „Alpha Brigade“. Ihr erhaltet auf eure Primär- und Sekundärwaffe einmalig die Vorteile der aktiven Waffentalente, wenn beide Waffen vom selben Waffentyp sind.

Ausrüstungsgarnitur „B.L.I.N.D“ bzw. "Banshee"

Augen zu und durch – Dieses Ausrüstungsset ist ideal für dunkle Areale und Agenten, die gern mehrere Rollen übernehmen:

Boni bei 2 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung der verdienten Dark-Zone-Währung um +20 %.

→ Steigerung der verdienten Dark-Zone-Währung um +20 %. Boni bei 3 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung des Schadens an Zielen außerhalb einer Deckung um +10 %.

→ Steigerung des Schadens an Zielen außerhalb einer Deckung um +10 %. Boni bei 4 Items im Ausrüstungs-Set → Ihr erhaltet das Talent „Banshee“. Seid ihr ein Abtrünniger, dann füllt sich eure Munition alle 30 Sekunden lan vollständig auf und der Schaden von nicht abtrünnigen Spielern reduziert sich um -10 %. Zudem verliert ihr keine Dark-Zone-Währung oder -EP, wenn ihr als Nicht-Abtrünniger sterbt. Allerdings erhöht sich euer Schaden gegen abtrünnige Agenten um +10 %.

Ihr erledigt das im Schlaf? Für alle Naturtalente ist das Ausrüstungsset "B.L.I.N.D", das mit dem Update 1.4 in "Banshee" getauft wurde, wie gemacht. In der Dark Zone und vor allem im PvP-Gebiet kann euch nun keiner mehr was!

Ausrüstungsgarnitur „DeadEye“

Ruhige Hände sind hier gefragt. Dieses Ausrüstungsset ist für alle Scharfschützen:

Boni bei 2 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung der anfänglichen Stabilität um +40 %.

→ Steigerung der anfänglichen Stabilität um +40 %. Boni bei 3 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung des kritischen Trefferschadens mit dem Präzisionsgewehr um +20 %.

→ Steigerung des kritischen Trefferschadens mit dem Präzisionsgewehr um +20 %. Boni bei 4 Items im Ausrüstungs-Set → Ihr erhaltet das Talent „DeadEye“. Schießt und zielt ihr mit dem Präzisionsgewehr ohne das Visier, dann wird die kritische Trefferchance sogar auf 100% erhöht. Allerdings wird dabei der Kopfschussschaden-Bonus eurer Waffe deaktiviert.

Ausrüstungsgarnitur „FireCrest“

Offensivspieler und Feuerteufel sollten sich für dieses Gear Set entscheiden, denn es begünstigt eure SPS:

Boni bei 2 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung der Kapazität eurer Brandgranaten um +3.

→ Steigerung der Kapazität eurer Brandgranaten um +3. Boni bei 3 Items im Ausrüstungs-Set → Steigerung eures Flammengeschützschadens um +30 % und der der Flammengeschützreichweite um +50 %.

→ Steigerung eures Flammengeschützschadens um +30 % und der der Flammengeschützreichweite um +50 %. Boni bei 4 Items im Ausrüstungs-Set → Ihr erhaltet das Talent „FireCrest“. Der Schaden, den ihr an Zielen in Brand auslöst, wird um +15 % erhöht.

Ausrüstungsgarnitur „Rückholer“

Unterstützer sind mit diesem Ausrüstungsset gut dabei: