Am gestrigen Abend lief das Finale der Meisterschaft in Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Während das Team der BlackDragons den Sieg erzielen konnte, wurden auch neue Inhalte für das kommende Content-Jahr des Taktik-Shooters gezeigt. Damit wurden auch gleich ein paar Leaks bestätigt, die vor einiger Zeit im Netz kursierten.

Im nächsten Jahr wird es wieder vier Seasons für Rainbow Six Siege geben. Begonnen wird das Ganze mit "Operation Chimera", die zwei neue Operatoren aus Frankreich und Russland mit sich bringt. Dazu gesellt sich dann noch ein mysteriöses Koop-Event mit dem Namen "Outbreak". Schon vor einer Weile gab es einen Leak, der verlauten ließ, dass Zombies ihren Weg in Rainbow Six Siege finden. Aller Wahrscheinlichkeit nach, wird dieses Event also untote Horden für die Spieler bereithalten. Danach soll es noch drei weitere Seasons geben, die sechs zusätzliche Operatoren aus Italien, Großbritannien, den USA und Marokko liefern.



Weniger Inhalte, bessere Qualität

Das dritte Jahr von Rainbow Six Siege wird auch unter dem Motto "Weniger ist mehr" laufen. Denn die Entwickler konzentrieren sich nun nur noch auf zwei neue Maps und nehmen sich die dritte Saison, um alle bereits erschienenen Karten zu überarbeiten. Gerade "Operation Health" hat in diesem Jahr gezeigt, dass eine solche "Pause" dem Spiel durchaus helfen kann.

Aktuell warten die Spieler aber immer noch auf die letzte Season dieses Jahres. Mit "Operation White Noise" wird es gleich drei Operatoren und eine neue Karte geben. Diese wurden allesamt bereits gestern gezeigt. Einen Release-Termin gab es aber noch nicht von den Entwicklern bei Ubisoft.

