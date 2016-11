1 0

Die Spieler von Rainbow Six Siege (inklusive dem Autor dieser Zeilen) warten gespannt auf die vierte Season des taktischen Shooters. Einige Leaks haben bereits gezeigt, dass die japanischen Streitkräfte samt einem asiatischen Restaurant den Einzug ins Spiel halten werden. Doch nun ist auch endlich der Name der vierten Season bekannt.

Die vierte Season von Rainbow Six Siege wird den Namen "Operation Red Crow" tragen. Ein erstes Bild dazu wurde von den Entwicklern bereits veröffentlicht. Darauf seht ihr auch den Termin für die offizielle Präsentation der vierten Operation. Diese wird am 12. und 13. November live über den eigenen Twitch-Channel zu Rainbow Six Siege gezeigt.

Was erwartet euch in der vierten Season?

Dann wird sich zeigen, ob die ersten Leaks zur vierten Season von Rainbow Six Siege der Wahrheit entsprechen. So soll es einen Angreifer geben, der spezielle Thermit-Granaten bekommt. Diese sprengen - ähnlich wie bei Operator Thermite - Löcher in verstärkte Wände. Allerdings sollen diese nur zum Durchschauen geeignet sein. Thermite wird mit Season 4 also nicht arbeitslos.

Auf der Seite der Verteidiger soll es hingegen einen japanischen Operator mit fliegender Drohen geben. Diese kann Angreifer desorientieren, verursacht aber viel Krach. Es wird spannend, wie sich die beiden neuen Operatoren in das taktische Spiel von Rainbow Six Siege eingliedern werden.



Spielekultur - Die Geschichte der Multiplayer-Spiele Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (35 Bilder)

Aktuellstes Video zu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - Der neue Trailer zum "Operation Black Ice"-DLC 14 weitere Videos

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.