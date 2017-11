1 0

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege lädt wieder alle neuen Spieler dazu ein, einen Blick auf den taktischen Shooter zu werfen. Am kommenden Wochenende wird Siege komplett kostenlos spielbar sein. Dies geschieht in Vorbereitung auf die bevorstehende neue Season, die auch an diesem Wochenende enthüllt wird.

Die kostenlose Testphase von Rainbow Six Siege ist bereits gestartet. Auf Uplay und Steam könnt ihr euch den Client für PC einfach herunterladen und bis Montag zocken. Auf Xbox One und PS4 findet ihr den Client natürlich im entsprechenden Store. Wer sich für den Kauf entscheidet, übernimmt alle errungenen XP und Freischaltungen mit in die Vollversion. Diese ist für den genannten Zeitraum auch im Angebot. Für die Starterversion werden gerade einmal 7,49 Euro fällig. In dieser müsst ihr allerdings mit langsameren Freischaltungen rechnen. Wer großes Interesse an Rainbow Six Siege hat, sollte dann vielleicht doch eher zur normalen Version greifen, die für 19,99 Euro angeboten wird.



Die Geschichte der Multiplayer-Spiele Bilderstrecke starten (35 Bilder)

Die neue Season vor der Tür

Am Wochenende wird auch das Finale der Siege-League übertragen. Der Sonntag hält dann die Enthüllung der neuen Operation "White Noise" bereit, die gleich drei Operator und eine Map mit sich bringt. Werdet ihr an diesem Wochenende einen Blick auf Rainbow Six Siege werfen?

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen.