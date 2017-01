Rainbow Six Siege - Schnell leveln und im Rang steigen

Wollt ihr bei Rainbow Six Siege schnell leveln, dann solltet ihr mehr tun, als einfach nur Gegner zu eliminieren. Es gibt zahlreiche weitere EP bzw. XP, wenn ihr bestimmte Aktionen ausführt. Damit ihr schneller leveln könnt, zeigen wir euch einen Überblick über die einzelnen Boni und verraten euch einige Tricks, die euch dabei helfen werden, schneller im Rang zu steigen.

Euer Rang bei Rainbow Six Siege ist wichtig, damit ihr überhaupt an den Ranked-Matches teilnehmen könnt. Diesen könnt ihr nämlich erst mit Level 20 beitreten. Wollt ihr den Taktik-Shooter also nicht nur zum Spaß spielen, dann solltet ihr schnell leveln, um den Mindestrang zu erreichen. Außerdem werdet ihr auf diese Weise auch Ansehen verdienen und wie wichtig das ist, wisst ihr sicherlich bereits.

Rainbow Six Siege – Schnell leveln: Die Boni im Überblick

Bei Rainbow Six Siege handelt es sich nicht einfach nur um einen Shooter, bei dem ihr mit vielen Kills schnell leveln könnt. Damit ihr viele EP bekommt, müsst ihr auch weitere Aktionen beachten. Insbesondere dann, wenn ihr ein gutes Teamplay aufweist, werdet ihr dafür mit XP belohnt. Die folgende Tabelle zeigt euch einige Beispiele für Aktionen und die XP, die euch dabei erwarten.



Aktionen EP Geisel beschützt 100 EP Eskortenstart 100 EP Bombe finden 100 EP Geisel evakuieren 50 EP Geisel entdeckt 50 EP Gegner das erste Mal markieren (Drohne/Kamera) 25 EP Feindliche Gadgets zerstören 10 EP Kopftreffer 10 EP Drohne zerstören 10 EP Kamera zerstören 10 EP Niederhaltung 5 EP Barrikade errichten 5 EP

Das sind nur einige Beispiele für Aktionen, die euch XP bringen. Wie ihr seht, kommt es auf mehr an, als alleine auf die Kills. Bereits deshalb, weil es nicht viele Gegner auf der Karte gibt. Für eine einfache Eliminierung bekommt ihr lediglich 25 Punkte (Bomber: 50 Punkte). Nachfolgend geben wir euch ein paar Hinweise, die euch dabei helfen, schneller zu leveln.

Schneller leveln: So geht’s

Es gibt einige einfache Tricks, die euch dabei helfen, mehr Punkte in einer Runde zu bekommen. Zum Beispiel bietet es sich an, Terroristenjagd auf dem Schwierigkeitsgrad Normal zu spielen. Hier ist es einfacher an Punkte zu kommen. Zudem habt ihr die Möglichkeit Einsamer Wolf zu spielen, was bedeutet, dass ihr ohne Team spielt. Das heißt, dass ihr euch so die Eliminierung ausschließlich auf eure Fahne schreiben könnt, dafür aber auf Team-Punkte verzichten müsst. Die folgenden Taktiken helfen euch dabei, schnell zu leveln:

Habt ihr weitere Tipps, wie man schnell XP verdienen kann, dann hinterlasst sie uns gerne in den Kommentaren.