20 Operatoren werden euch bei Tom Clancy’s Rainbow Six Siege zur Auswahl stehen und jede dieser Klassen hat ihre Stärken und eine Vorgeschichte. Hinter den Kämpfern der Anti-Terror-Einheiten stecken nämlich richtige Charaktere. Es ist ja bekannt, dass einige Charaktere aus Tom Clancys Roman „Rainbow Six“ ebenfalls in einigen Spielen auftauchen. Welche Operatoren in dem neuen Teil der Reihe vorkommen, erfahrt ihr in unserem Beitrag. Unten im Artikel stellen wir euch die neuen Operatoren vor, die mit den DLCs Operation Black Ice, Dust Line, Skull Rain und Red Crow ergänzt werden.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - Der neue Trailer zum "Operation Black Ice"-DLC 14 weitere Videos

Freunde von Taktik- und Strategie-Shootern dürfen sich auf Rainbow Six Siege freuen und können sich zwischen 20 Operatoren entscheiden. Alle Klassen der Anti-Terror-Einheiten haben stets das gleiche Ziel: Das Überwältigen von Terroristen. Die Operatoren spezialisieren sich dabei auf unterschiedliche Spielweisen und Taktiken. Wählt den richtigen Operator, der zu eurer Vorgehensweise passt. Schaut, welche Erfolge und Trophäen ihr mit den Klassen freischalten könnt und welche Waffen euch zur Verfügung stehen. Im Folgenden erfahrt ihr, welche Charaktere ihr auswählen könnt.

Rainbow Six: Siege – Operator Sledge

Einer der vier Operatoren der britischen Einheit ist Sledge. Sein richtiger Name lautet Seamus Cowden und seine Position im Kampf ist der Angriff. Dieser Charakter übernimmt gerne das Kommando und bannt den anderen Klassen mit dem Vorschlaghammer den Weg frei. Barrikaden und andere zerstörbare Hindernisse sind für den schnellen und dennoch recht lautlosen Sledge kein Problem. Seid ihr eher der Nahkampftyp und prescht gerne vor, dann ist dieser Operator eine gute Wahl. Folgende Ausrüstung steht Sledge zur Verfügung:

Operator : Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel

: Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel Primärwaffen : 591A1 und L85A2

: 591A1 und L85A2 Sekundärwaffen : 226 MK 25 und MAC 11

: 226 MK 25 und MAC 11 Standardausrüstung : Splittergranate und Sprengladung

: Splittergranate und Sprengladung Spezialzubehör: The Caber – Taktischer Vorschlaghammer

Operator Thatcher

Ein weiterer Operator der britischen Einheit ist Mike Baker, der auf den Namen Thatcher hört. Er ist ein dreifacher Kriegsveteran mit einer sehr gut ausgeprägten Wahrnehmung. Dieser Charakter ist ein Spezialist im Entschärfen feindlicher Fallen und bedient sich dabei seiner EMP-Granaten. Wollt ihr euren Teamkameraden den Weg frei von Fallen machen und sie dann weiter im Kampf unterstützen, dann ist diese Klasse der Richtige. Diese Ausrüstung könnt ihr mit Thatcher nutzen:

Operator : Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel

: Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel Primärwaffen : K33 und L85A2

: K33 und L85A2 Sekundärwaffen : 226 MK 25

: 226 MK 25 Standardausrüstung : Betäubungsgranate und Sprengladung

: Betäubungsgranate und Sprengladung Spezialzubehör: EG MKO-EMP-Granate

Operator Mute

Ein weiterer der britischen Operatoren ist Mute, der auf den bürgerlichen Namen Mark Chandar hört. Wollt ihr mit einem Signalstörer die feindliche Kommunikation stören und euch somit das Vordringen erleichtern, dann wird Mute eure Klasse sein. Gegnerische Drohnen und Fernzündungen in der Reichweite haben gegen diesen Operator keine Chance. Aber passt auf, wenn Thatcher seine EMP-Granaten wirft. Diese können den Signalstörer von Mute zerstören.

Operator : Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel

: Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel Primärwaffen : 591A1 und MP5K

: 591A1 und MP5K Sekundärwaffen : 226 MK 25

: 226 MK 25 Standardausrüstung : Nitro-Handy und Mobiler Schild

: Nitro-Handy und Mobiler Schild Spezialzubehör: GC90-Störsender

Operator Smoke

Der letzte Charakter der britischen Einheit ist Smoke. Sin richtiger Name lautet James Porter und seine Position im Kampf ist Verteidigung. Habt ihr eine Vorliebe für angstfreie Operatoren, die Adrenalin lieben und deshalb die perfekten Verteidiger abgeben? Dann freundet euch mit Smoke an. Mit seinen fernzündbaren Gasminen wird er die Angreifer daran hindern, zu euch vorzudringen. Speilt ihr also gerne Jäger und wollt eine Klasse, die in Fallen stellen bewandert ist, dann entscheidet euch für Smoke.

Operator : Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel

: Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel Primärwaffen : 591A1 und FMG-9

: 591A1 und FMG-9 Sekundärwaffen : 226 MK 25 und MAC 11

: 226 MK 25 und MAC 11 Standardausrüstung : Nitro-Handy und Stacheldraht

: Nitro-Handy und Stacheldraht Spezialzubehör: Z8-Verbund ferngezündete Gasgranate

Operator Thermite

Kommen wir jetzt zu den FBI-SWAT-Einheiten und stellen euch zunächst Thermite vor. Jordan Trace, so heißt der Charakter mit richtigen Namen, ist ein Kriegsveteran und ein FBI-Agent. Er greift mit explosiver Sprengladung an, die er selbst entwickelt hat. Damit macht er den anderen Operatoren das Vordringen einfacher. Passt dabei auf die gegnerischen Störer auf, denn die Exotherme Sprengladung wird in seiner Nähe nicht zünden.

Operator : Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel

: Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel Primärwaffen : M1014 und SIG 556

: M1014 und SIG 556 Sekundärwaffen : M45-MEUSOC und 57USG

: M45-MEUSOC und 57USG Standardausrüstung : Splittergranate und Sprengladung

: Splittergranate und Sprengladung Spezialzubehör: Brimstone BC-3 Exotherme Sprengladung

Operator Ash

Weibliche Operatoren gibt es selbstverständlich auch und eine davon ist Ash. Die Agentin des FBI-SWAT-Teams, Eliza Cohen, hat ihre Karriere bei den Israelischen Verteidigungsstreitkräften gesammelt. Diese Klasse kann aus der Ferne Oberflächen sprengen und ihre Fernladungen können nicht von feindlichen Störgeräten gestört werden. Zudem bringt der Charakter diese Ausrüstung mit sich:

Operator : Rüstungswert: Leicht – Schnelligkeitswert: Schnell

: Rüstungswert: Leicht – Schnelligkeitswert: Schnell Primärwaffen : G36-C und REMINGTON R4

: G36-C und REMINGTON R4 Sekundärwaffen : M45-MEUSOC und 57USG

: M45-MEUSOC und 57USG Standardausrüstung : Rauchgranate und Sprengladung

: Rauchgranate und Sprengladung Spezialzubehör: M120 KGAM Durchbruchgeschoss

Operator Castle

Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis ist Castle ein perfekter Verteidiger. Diese Klasse gehört zur FBI-SWAT-Einheit und ist einer der Operatoren, die sich bereits im Studium mit dem Strafrecht beschäftigt haben. Sein richtiger Name ist Miles Campbell und verstärkte Barrikaden sind seine Vorlieben. Wollt ihr Feinde daran hindern durch Türen und Fenster hineinzugelangen, dann ist dieser Charakter eure Wahl.

Operator : Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel

: Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel Primärwaffen : UMP 45 und M1014

: UMP 45 und M1014 Sekundärwaffen : M45-MEUSOC und 57USG

: M45-MEUSOC und 57USG Standardausrüstung : Mobiler Schild und Stacheldraht

: Mobiler Schild und Stacheldraht Spezialzubehör: UTP1 universelle taktische Panzerplatte

Operator Pulse

Jack Estrada ist einer der Operatoren des FBI-SWAT-Teams. Dieser Charakter verfügt über enormes Wissen auf dem Gebiet der Kommunikation und Chemie. Mit seinem Herzschlagsensor ist er in der Lage, alle in der Nähe befindlichen Personen zu orten. Aber Vorsicht beim Schießen, denn der Sensor dieser Klasse zeigt auch die Geiseln an.

Operator : Rüstungswert: Leicht – Schnelligkeitswert: Schnell

: Rüstungswert: Leicht – Schnelligkeitswert: Schnell Primärwaffen : M1014 und UMP 45

: M1014 und UMP 45 Sekundärwaffen : M45-MEUSOC und 57USG

: M45-MEUSOC und 57USG Standardausrüstung : Stacheldraht und Nitro-Handy

: Stacheldraht und Nitro-Handy Spezialzubehör: HB-5 Herzsensor

Operator Montagne

Einer der Operatoren der französischen Einheit ist Montagne, bürgerlich auch Gilles Touré genannt. Dieser sanfte Riese ist sehr auf die Sicherheit der anderen Charaktere bedacht. Mit seinem Einsatzschild schützt er jedes Leben in der Nähe. Seid ihr der Beschützer der Schwachen, dann ist Montagne die richtige Klasse für euch.

Operator : Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel

: Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel Primärwaffen : Ballistischer Schild

: Ballistischer Schild Sekundärwaffen : P9 und LFP586

: P9 und LFP586 Standardausrüstung : Betäubungsgranate und Rauchgranate

: Betäubungsgranate und Rauchgranate Spezialzubehör: LE ROC ausfahrbarer Schild

Operator Twitch

Emmanuelle Pichon ist eine der Operatoren der französischen Einheit und hört auf den Namen Twitch. Diese Klasse hat eine Liebe für Technik entwickelt und ist auf diesem Gebiet eine Expertin. Mit ihrer Drohne kann sie feindliche elektronische Fallen stören und Gegnern Stromstöße verpassen.

Operator : Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel

: Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel Primärwaffen : G2 und 417

: G2 und 417 Sekundärwaffen : LFP586 und P9

: LFP586 und P9 Standardausrüstung : Sprengladung und Rauchgranate

: Sprengladung und Rauchgranate Spezialzubehör: RSD Model 1 Schockdrohne

Operator Doc

Die nächste Klasse der französischen Armee ist Doc Gustave Kateb. Er ist einer der Operatoren, welche für die Verteidigung zuständig sind. In seinem Fall handelt es sich um die medizinische Versorgung seiner Teamkameraden. Wollt ihr euer Team wiederbeleben, wenn es am Boden ist, dann ist dieser Operator die richtige Wahl.

Operator : Rüstungswert: Schwer – Schnelligkeitswert: Langsam

: Rüstungswert: Schwer – Schnelligkeitswert: Langsam Primärwaffen : SG-CQB und MP5

: SG-CQB und MP5 Sekundärwaffen : P9 und LFP586

: P9 und LFP586 Standardausrüstung : Stacheldraht und Mobiler Schild

: Stacheldraht und Mobiler Schild Spezialzubehör: MPD-0 Reanimationspistole

Operator Rook

Eine gute Ergänzung zu Doc bietet die Klasse Rook. Er gehört ebenfalls der französischen Einheit an und widmet sich der Verteidigung des Teams. Mit seiner Multi-Treffer-Schutzplatte hilft er seinen Kameraden, die auf sie abgefeuerten Schüsse zu überleben.

Operator : Rüstungswert: Schwer – Schnelligkeitswert: Langsam

: Rüstungswert: Schwer – Schnelligkeitswert: Langsam Primärwaffen : P90 und MP5

: P90 und MP5 Sekundärwaffen : LFP586 und P9

: LFP586 und P9 Standardausrüstung : Mobiler Schild und Stacheldraht

: Mobiler Schild und Stacheldraht Spezialzubehör: R1N „Rhino“ Rüstung (Rüstungspaket)

Operator I.Q.

Monika Weiss gehört der deutschen Einheit an und ist eine der Operatoren, die für den Angriff zuständig sind. Diese Klasse ist in Elektrotechnik sehr bewandert und kann die Elektronik des Feindes aus der Ferne stören.

Operator : Rüstungswert: Leicht – Schnelligkeitswert: Schnell

: Rüstungswert: Leicht – Schnelligkeitswert: Schnell Primärwaffen : AUG A2 und 552 Commando

: AUG A2 und 552 Commando Sekundärwaffen : P12

: P12 Standardausrüstung : Betäubungsgranate und Sprengladung

: Betäubungsgranate und Sprengladung Spezialzubehör: Elektronik-Detektor MK III „Phantom“

Operator Blitz

Elias Kötz, auch Blitz genannt, hat sich seinen Namen mit der Verwendung von Blitzladungen verdient. Dieser Charakter ist mit einem Blitzschild ausgestattet und legt hohen Wert auf den Einsatz von Blendgranaten. Wollt ihr die Feinde daran hindern voranzukommen, dann ist Blitz euer Operator.

Operator : Rüstungswert: Schwer – Schnelligkeitswert: Langsam

: Rüstungswert: Schwer – Schnelligkeitswert: Langsam Primärwaffen : Ballistischer Schild

: Ballistischer Schild Sekundärwaffen : P12

: P12 Standardausrüstung : Rauchgranate und Sprengladung

: Rauchgranate und Sprengladung Spezialzubehör: G52 leichter taktischer Schild

Operator Bandit

Bandit ist ein Operator der deutschen Einheit und zuständig für die Verteidigung. Als verdeckter Ermittler bei den Hells Angels, lernte Dominic Brunsmeier Gegenstände in Waffen umzubauen. Sein selbstentwickelter Schockdraht kann Türen unter Strom setzen und eindringende Gegner einen Stromschlag verpassen.

Operator : Rüstungswert: Leicht – Schnelligkeitswert: Schnell

: Rüstungswert: Leicht – Schnelligkeitswert: Schnell Primärwaffen : MP7 und M870

: MP7 und M870 Sekundärwaffen : P12

: P12 Standardausrüstung : Stacheldraht und Nitro-Handy

: Stacheldraht und Nitro-Handy Spezialzubehör: ESG-1 Schockdraht

Operator Jäger

Dieser Operator wird eure Leben retten, denn er ist ausgerüstet mit dem „Elster“, einem Gerät, das Granaten daran hindert zu explodieren und Geschosse neutralisieren kann. Marius Streicher hat seine Erfahrungen bei der Bekämpfung von Seepiraterie gesammelt und gehört zu den Operatoren, die auf Verteidigung spezialisiert sind.

Operator : Rüstungswert: Leicht – Schnelligkeitswert: Schnell

: Rüstungswert: Leicht – Schnelligkeitswert: Schnell Primärwaffen : M870 und 416-C

: M870 und 416-C Sekundärwaffen : P12

: P12 Standardausrüstung : Mobiler Schild und Stacheldraht

: Mobiler Schild und Stacheldraht Spezialzubehör: ADS-MKIV „Elster“ aktive Verteidigung

Operator Glaz

Wenn ihr Fans von Töten aus großer Entfernung seid, dann werdet ihr mit dem Scharfschützen Glaz den richtigen Operatoren gefunden haben. Mit einem Klappvisier kann der Charakter in notwendigen Situationen, seine Waffe zu einem Scharfschützengewehr verwandeln.

Operator : Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel

: Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel Primärwaffen : OTS-03

: OTS-03 Sekundärwaffen : PMM und GSH-18

: PMM und GSH-18 Standardausrüstung : Rauchgranate und Sprengladung

: Rauchgranate und Sprengladung Spezialzubehör: HDS-Klappvisier

Operator Fuze

Der Operator Fuze hat es nicht so mit den Menschen. Dafür kann er sehr gut Sprengsätze basteln. Mit seinem Streusprengsatz reißt er euch Löcher in die Wand und füllt die dahinterliegenden Räume mit Granaten. Diese Klasse ist ein guter Angreifer der russischen Einheit.

Operator : Rüstungswert: Schwer – Schnelligkeitswert: Langsam

: Rüstungswert: Schwer – Schnelligkeitswert: Langsam Primärwaffen : Ballistischer Schild und 6P41

: Ballistischer Schild und 6P41 Sekundärwaffen : GSH-18 und PMM

: GSH-18 und PMM Standardausrüstung : Betäubungsgranate und Sprengladung

: Betäubungsgranate und Sprengladung Spezialzubehör: Streu-Sprengsatz APM-6 „Matrjoschka“

Operator Kapkan

Wer Operatoren bevorzugt, die sich mit dem Einsatz von Fallen wie Claymores auskennen, wird mit Kapkan das goldene Los ziehen. Zur Ausrüstung des russischen Charakters gehört nämlich eine Zugangssperre, die vor Fenstern und Türen platziert werden kann. Versucht ein Gegner an ihnen vorbeizukommen, wird die Zugangssperre explodieren.

Operator : Rüstungswert: Schwer – Schnelligkeitswert: Langsam

: Rüstungswert: Schwer – Schnelligkeitswert: Langsam Primärwaffen : 9X19VSN und SASG-12

: 9X19VSN und SASG-12 Sekundärwaffen : PMM und GSH-18

: PMM und GSH-18 Standardausrüstung : Stacheldraht und Nitro-Handy

: Stacheldraht und Nitro-Handy Spezialzubehör: Zugangssperre MK II

Operator Tachanka

Der letzte in unserer Reihe der Operatoren ist Tachanka. Der russische Verteidiger Alexsandr Senavien ist mit einem Maschinengewehr ausgerüstet, das durch ein Dreibein das Feuern aus dem Stand ermöglicht. Damit baut diese Klasse eine starke Verteidigung auf.

Operator : Rüstungswert: Schwer – Schnelligkeitswert: Langsam

: Rüstungswert: Schwer – Schnelligkeitswert: Langsam Primärwaffen : SASG-12 und 9X19VSN Commando

: SASG-12 und 9X19VSN Commando Sekundärwaffen : PMM und GSH-18

: PMM und GSH-18 Standardausrüstung : Stacheldraht und Mobiler Schild

: Stacheldraht und Mobiler Schild Spezialzubehör: RP-46 Degtjarjow Maschinengewehr

Rainbow Six Siege: Operation Black Ice – Operatoren

Mit dem Update Operation Schwarzes Eis wird euer Spiel um zwei neue Operatoren bereichert. Die Besitzer vom Season Pass können sich bereits eine Woche früher über die Operatoren freuen. Dieses Mal werden euch bei Rainbow Six Siege Einsatzkräfte des kanadischen JTF2 zur Verfügung gestellt. Welche es sind und über welche Ausrüstung sie verfügen, erfahrt ihr im Folgenden.

Operator Frost

Tina Lin Tsang ist der neue weibliche Operator des DLCs Operation Black Ice. Sie gehört den JTF 2, der Joint Task Force 2, an. Frost ist Spezialistin für Fallen und ist hierfür mit einer Beinfalle ausgestattet, die ihre Opfer einfängt, ohne sie zu töten. Der Vorteil dieser Falle ist, dass sie von gegnerischen Scannern nicht entdeckt werden kann.

Operator : Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel

: Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel Primärwaffen : Super 90 und 9mm C1

: Super 90 und 9mm C1 Sekundärwaffen : MK1 9mm

: MK1 9mm Standardausrüstung : Nitro-Handy und Mobiler Schild

: Nitro-Handy und Mobiler Schild Spezialzubehör: Willkommensmatte - Beinfalle

Operator Buck

Das männliche Pendant zu Frost ist Buck, der ebenfalls dem kanadischen JTF 2 angehört. Sein bürgerlicher Name ist Sebastien Côté und er ist mit einer 12-Kaliber-Unterlauf-Schrotflinte ausgestattet, die euch das Durchbrechen vor Barrikaden wesentlich einfacher gestalten wird. Zudem ermöglicht euch seine Waffe, schnell zwischen Nah- und Fernkampf zu wechseln.

Operator : Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel

: Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel Primärwaffen : C8 SFW und CAMRS

: C8 SFW und CAMRS Sekundärwaffen : MK1 9mm

: MK1 9mm Standardausrüstung : Sprengladung und Betäubungsgranate

: Sprengladung und Betäubungsgranate Spezialzubehör: Skeleton-Flinte - 12-Kaliber-Unterlauf-Schrotflinte

Rainbow Six Siege: Operation Dust Line – Operatoren

Rainbow Six Siege bekommt mit dem neuen DLC Operation Dust Line (Staublinie) erneut zwei neue Operatoren. Jeweils eine Frau und ein Mann betreten die Bühne und beide gehören den amerikanischen Navy SEALS an. Habt ihr also noch genug Ansehen in der Tasche, könnt ihr die Operatoren Valkyrie und Blackbeard freischalten. Welche Ausrüstung und spezielle Fertigkeiten sie für euch breithalten, erfahrt ihr in Folgendem.

Operator Valkyrie

In Rainbow Six Siege könnt ihr jetzt den weiblichen Operator Valkyrie freischalten. Der bürgerliche Name dieser Marine-Nachrichtendienstoffizierin lautet Meghan J. Castellano und sie ist ein ehemaliger Olympia-Nachwuchsstar im Brustschwimmen – wenn ein Autounfall diesen Traum nicht zerstört hätte. Dieser weibliche Operator bereichert das Team als Verteidiger mit zusätzlichen Kameras. Die folgende Liste verrät euch, welche Ausrüstung Valkyrie mitbringt.

Operator : Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel

: Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel Primärwaffen : SIG MPX und SPAS-12

: SIG MPX und SPAS-12 Sekundärwaffen : Desert Eagle

: Desert Eagle Standardausrüstung : Mobiler Schild und Nitro-Handy

: Mobiler Schild und Nitro-Handy Spezialzubehör: Mk2: „Black Eye“-Gyro-Kameras

Operator Blackbeard

Craig Jenson wuchs mit Eltern auf, die Professoren am College waren und dennoch bevorzugte er eine Karriere bei den Navy SEALS. Bei Rainbow Six Siege unterstützt er die anderen Operatoren als Angreifer an der Front, wobei ihm dabei eine besondere Art von Schild schützt. Die folgende Liste beschreibt die Ausrüstung des neuen Operatoren in Tom Clancy’s Abenteuer.

Operator : Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel

: Rüstungswert: Mittel – Schnelligkeitswert: Mittel Primärwaffen : SCAR-H und MK-11

: SCAR-H und MK-11 Sekundärwaffen : Desert Eagle

: Desert Eagle Standardausrüstung : Sprengladung und M84-Betäubungsgranate

: Sprengladung und M84-Betäubungsgranate Spezialzubehör: TARS Mk 0: Transparenter Panzer-Gewehrschild

Rainbow Six Siege: Operation Skull Rain – Neue Operatoren

Mit dem dritten großen DLC, Operation Skull Rain, erhält Rainbow Six Siege jede Menge neue Inhalte. Darunter eine neue Karte namens Favela, die allen Spielern kostenlos zur Verfügung steht, neue Waffen-Designs und eine verbesserte Anti-Cheating-Engine, um das Spielerlebnis zu entspannen u.v.m. Das wichtigste für diesen Guide, sind allerdings die neuen Operatoren, die wir euch nachfolgend vorstellen wollen. Zudem zeigen wir euch ihre Grundausstattung und die besonderen Fähigkeiten.

Operator Capitao

Für den Angriff zieht Das Rainbow-Team zwei neue Operatoren der BOPE als Unterstützung heran und einer davon ist Capitao. In Wirklichkeit heißt der Operator Vicente Souza, und Capitao (Hauptmann) ist sein Spitzname. Er hat eine harte Vergangenheit hinter sich, denn einst geriet er in Gefangenschaft und wurde wochenlang gefoltert. Diese Erfahrungen brachten Capitao dazu, neue Taktiken zu entwickeln und machten ihn für die BOPE besonders interessant.

Operator : Rüstungswert: Leicht – Schnelligkeitswert: Schnell

: Rüstungswert: Leicht – Schnelligkeitswert: Schnell Primärwaffen : Para-308 und M-249

: Para-308 und M-249 Sekundärwaffen : PRB92

: PRB92 Standardausrüstung : Splittergranate und Betäubungsgranate

: Splittergranate und Betäubungsgranate Spezialzubehör: Armbrust TAC Mk0 – Kann Gasbolzen und Mikrorauchgranaten verschießen. Die einen töten eure Gegner, die anderen verdecken eure Bewegungen.

Operator Caveira

Rainbow Six Siege erfreut sich dank Skull Rain am Zuwachs von weiblichen Operatoren. Caveira, Taina Pereira, ist eine ehemalige Vernehmungsbeamtin aus einer Kleinstadt. Sie hat es am Ende zu BOPE geschafft, obwohl die Aussichten als sie jung war, nicht so rosig waren. Mit 16 Jahren wurde die Operatorin beim Diebstahl erwischt und verhaftet. Da wendete sich das Blatt und ihre Fähigkeiten überzeugten BOPE. Sie zog die Arbeit für die brasilianische Spezialeinheit der Militärpolizei einem Aufenthalt in der Erziehungsanstalt vor.

Operator : Rüstungswert: Leicht – Schnelligkeitswert: Schnell

: Rüstungswert: Leicht – Schnelligkeitswert: Schnell Primärwaffen : M12 und SPAS-15

: M12 und SPAS-15 Sekundärwaffen : LUISON (Custom PRB92)

: LUISON (Custom PRB92) Standardausrüstung : Nitro-Handy-C4 und Stacheldraht

: Nitro-Handy-C4 und Stacheldraht Spezialzubehör: Leisetritt – Der Operator kann sich leise an Gegner heranschleichen und sie ausschalten. Im Vernehmungsmodus verrät dann jeder Feind den Aufenthalt seines Teams. Zudem hat sie einen besonderen Schalldämpfer und Unterschallmunition.

Rainbow Six Siege: Red Crow – Operatoren

Das S.A.T. wird für die Operationen herangezogen und die Klassen bekommen mit Red Crow eine starke Unterstützung. Habt ihr einen Season Pass, bekommt ihr sofort Zugriff auf die neuen Operatoren Hibana und Echo. Sie stehen euch dann für sieben Tage exklusiv zur Verfügung. Danach können auch alle anderen Spieler die beiden S.A.T.-Kämpfer, mit Ansehen oder R6-Credits freischalten. Mit Red Crow steht euch ein Kampf gegen die Yakuza bevor. Da solltet ihr die Fachkenntnisse von Hibana und Echo nicht unterschätzen. Zumindest wenn ihr euch eine Geschichte zusammenspinnen wollt. Aber tatsächlich sind die Fähigkeiten der neuen Operatoren nicht zu unterschätzen. Nachfolgend stellen wir euch beide Klassen und ihre Ausrüstung genauer vor.

Operator Hibana

Eigentlich heißt die neue Kriegerin Imagawa. Sie wurde in Japan zur Welt gebracht und hat in ihrer Jugend gelernt, Hochrisikobereiche zu betreten. Mit 18 trat sie der Polizeiakademie bei und unterstützte diese mit ihrer Kampfkunst. Hibana ist ein Spitzname, den sie bekam, weil sie über „explosive Führungsqualitäten“ verfügt. Braucht ihr eine Expertin für Sturmtaktiken, dann seid ihr bei Hibana genau richtig.

Operator : Rüstungswert: Niedrig – Schnelligkeitswert: Hoch

: Rüstungswert: Niedrig – Schnelligkeitswert: Hoch Primärwaffen : SuperNova und TYPE-89

: SuperNova und TYPE-89 Sekundärwaffen : P229 und BEARING 9

: P229 und BEARING 9 Standardausrüstung : M18 Claymore und Blendgranate

: M18 Claymore und Blendgranate Spezialzubehör:X-KAIROS – Ein 40-mm-Sprengladungwerfer. Die Sprengladungen können aus der Ferne gezündet werden.

Operator Echo

Echo, eigentlich Masaru Enatsu, ist auf dem Gebiet der Robotik sehr talentiert. Kein Wunder, denn er wuchs in Tokio, Suginami, auf. Dort sind Technologie-Unternehmen und Animationsstudios weit verbreitet. Damit er seine Erfindungen und tollen Geräte im Feld testen kann, meldete er sich an der Polizeiakademie an. Braucht ihr also jemanden, der sich als Spezialist bei Aufklärungsoperationen bereits bewährt hat, dann ist dieser Operator die richtige Wahl. Zudem bringt er folgende Fähigkeiten mit.