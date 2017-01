Rainbow Six Siege hält sich nach langer Zeit immer noch in den Charts und es existieren zahlreiche Tipps und Tricks im Netz. Damit ihr den Wald vor lauter Bäumen dennoch finden könnt, haben wir einige hilfreiche Tipps zusammengetragen. Zunächst stellen wir euch einige Hinweise für den Einstieg vor und werden anschließend auch den Profis unter die Arme greifen.

Einsteiger-Tipps

Profi-Tipps

In seinen Ursprüngen ist Rainbow Six dafür bekannt, dass man ohne Taktik und Planung nicht sehr weit im Spiel vorankommt. Euer Vorgehen muss überlegt sein und ihr müsst euch auf euer Team verlassen können. Wenn ihr neu seid in der Welt von Rainbow Six Siege, werden euch folgende Tipps helfen. Seid ihr schon länger dabei, dann scrollt weiter runter. Dort findet ihr weitere Hinweise zum Spiel.

Rainbow Six: Siege – Tipps und Tricks für Einsteiger

Um euch den Einstieg zu erleichtern, könnt ihr euch die Tipps in Video-Guides unter dem Menüpunkt Tutorials anschauen. Für jedes angeschaute Video bekommt ihr sogar eine Belohnung in Form von Ansehen. Unsere ersten Einsteiger-Tipps beziehen sich auf die Spielmodi, die euch zur Auswahl stehen. Ihr könnt euch zwischen drei entscheiden:

Situationen: Es gibt zehn Situationen, die ihr bestehen müsst. – Tipps: Hier könnt ihr Sterne verdienen. Wollt ihr alle drei Sterne erhalten und damit auch ein Achivement, müsst ihr bestimmte Herausforderungen bestehen. Ihr habt dabei die Wahl zwischen drei Schwierigkeitsgraden. Logischerweise ist die Belohnung bei Ansehen und Erfahrung besser, je höher die Schwierigkeit ist. Terroristenjagd: Klassischer Koop-Modus mit fünf Spielern. – Tipps: Gemeinsam kämpft ihr gegen Terroristen, die von einer KI gesteuert werden. Diesen Modus könnt ihr auch alleine spielen und den Schwierigkeitsgrad und die Karte selbst bestimmen. Multiplayer: 5 vs. 5-Matches. – Tipps: Hier spielt ihr gegen andere Spieler. Bedenkt dabei, dass die Spiele über mehrere Runden gehen, aus verschiedenen Spielmodi bestehen und auf unterschiedlichen Karten stattfinden. Habt ihr die Karten kennen gelernt und einen guten Überblick darüber, werden eure Chancen besser sein.

Tipps zu den Barrikaden

Um den Angreifern das Vorgehen zu erschweren, könnt ihr bei Rainbow Six Siege Barrikaden aufbauen. Beachtet dabei folgende Tipps.

Verriegelt Türen und Fenster hinter euch, um eure Feinde daran zu hindern, euch schnell hinterher zu kommen. Tipp: Ihr müsst nicht auf die Menge der Barrikaden achten, da es unendlich viele gibt.

Verlasst euch aber nicht komplett auf normale Barrikaden. Sie können recht schnell zerstört werden. Tipp: Das gleiche gilt für die Barrikaden des Feindes. Diese könnt ihr mit drei Schlägen zerstören.

Habt ihr eine Schrotflinte oder Sprengsatz ausgerüstet, könnt ihr die einfache Barrikade mit einem Schuss bzw. einer Ladung zerstören.

Tipps zu den Wänden

Bei Rainbow Six Siege werdet ihr auf zerstörbare Wände stoßen. Diese bestehen jedoch aus unterschiedlichen Materialien und erfordern unterschiedlichen Aufwand.

Holz und Trockenmauern : Diese Wände lassen sich leicht mit Schusswaffen beschädigen, um euch eine Sicht zu verschaffen.

: Diese Wände lassen sich leicht mit Schusswaffen beschädigen, um euch eine Sicht zu verschaffen. Beton- und Metallwände : Wände jeder Art lassen sich mit Sprengsätzen sofort zerstören.

: Wände jeder Art lassen sich mit Sprengsätzen sofort zerstören. Um Metallrahmen gebaute Wände : Diese Wände sind unzerstörbar, können jedoch beschädigt werden, um eine Sicht zu schaffen.

: Diese Wände sind unzerstörbar, können jedoch beschädigt werden, um eine Sicht zu schaffen. Tipp: Seid ihr Verteidiger, dann platziert Verstärkungen an eure Wände. Diese Option steht euch pro Runde zwei Mal zur Verfügung. Verstärkte Wände erkennt ihr als Angreifer an den Bolzen.

Tipps zu den Böden

Wie bei den Wänden, sind auch die Böden aus verschiedenem Material gefertigt. Einige davon lassen sich sogar komplett zerstören.

Holz- und Vinylböden : Diese Böden lassen sich beschädigen, wodurch ihr euch eine Sicht auf das Geschehen unter euch verschaffen könnt.

: Diese Böden lassen sich beschädigen, wodurch ihr euch eine Sicht auf das Geschehen unter euch verschaffen könnt. Beton- und Marmorböden : Diese Böden sind unzerstörbar.

: Diese Böden sind unzerstörbar. Falltüren : Seht ihr einen Boden mit Falltüren, dann könnt ihr diesen komplett zerstören, um eure Gegner von oben anzugreifen.

: Seht ihr einen Boden mit Falltüren, dann könnt ihr diesen komplett zerstören, um eure Gegner von oben anzugreifen. Tipp: Als Verteidiger könnt ihr zerstörbare Böden ebenso verstärken wie Wände.

Weitere Tipps für den Einstieg in Rainbow Six Siege

Achtet stets darauf euch den Weg sicherer zu gestalten. Ihr könnt in einen von Gegnern besetzten Raum, den ihr stürmen wollt, zunächst eine Betäubungsgranate werfen. Damit gestaltet sich euer Angriff wesentlich einfacher. Generell solltet ihr euch vor jeder Mission euer Einsatzgebiet genau anschauen. Viele Wege führen nach Rom und ihr solltet euch den besten aussuchen.

Holt euch beim Erkunden der Gebiete Unterstützung von einer Aufklärungsdrohne, mit der ihr sogar ein paar Feinde markieren könnt. Achtet dabei aber auf euren Rücken. Sucht euch am besten ein geeignetes Versteck, bevor ihr in die Sicht der Drohne wechselt. Bedenkt, dass eure Bewegungen stets Geräusche machen und ihr nicht unverwundbar seid. Nur wenige Treffer können eure Operatoren einstecken. Sucht euch also immer Deckung und prescht nicht einfach vor.

Rainbow Six Siege – Tipps für Profis und erfahrene Spieler

Nach einem Jahr Vergnügen kann man davon ausgehen, dass ihr viel Erfahrung gesammelt habt und dadurch zu Profis auf dem Gebiet geworden seid. Auch wir konnten Rainbow Six Siege über einen längeren Zeitraum genießen und haben festgestellt, dass es weitere Tipps gibt, die in einem solchen Guide erwähnt werden sollten. Da es mittlerweile sehr viele Ideen gibt, wie man seine Taktiken perfektionieren kann, beschränken wir uns auf einige, die wichtig erscheinen. Habt ihr andere Tipps, die unbedingt in einen Profi-Guide gehören, dann hinterlasst sie uns gerne in den Kommentaren.