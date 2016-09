1 0

Bereits vor einigen Monaten hatte Rainbow Six Siege eine neue Version ins Sortiment aufgenommen. Die vergünstigte Starter-Edition bietet das komplette Spiel, nur müssen die Käufer viel mehr durch ihre eigenen Leistungen freispielen. Zunächst war die Version nur temporär erhältlich. Doch nun hat sie ihren Weg zurück auf Uplay gefunden.

Aber leider auch die zweite Phase der speziellen Version von Rainbow Six Siege wird wieder zeitlich limitiert sein. Bis zum 11. Oktober 2016 habt ihr Zeit, im Uplay-Shop zuzugreifen. Auf Steam ist die Starter-Edition dieses Mal nicht zu finden. Knapp 15 Euro werden nun fällig, um in die Welt von Rainbow Six Siege einzusteigen.

Besonderheiten der Starter-Edition

Kauft ihr euch diese Version von Rainbow Six Siege, bekommt ihr zunächst zwei zufällige Operatoren aus dem Pool der nützlichsten Klassen freigeschaltet. Zudem erhaltet ihr 600 Rainbow Six-Credits (Ingame-Währung) mit denen ihr zwei weitere Klassen oder andere Gadgets freischalten könnt. Den Rest müsst ihr selbst freischalten. Und dies dauert etwas länger, als in der Vollversion des Spiels. Übrigens: Wer denkt, er könne mit der Starter-Edition ein Schnäppchen schlagen, wenn er anschließend alles über die Ingame-Währung kauft, der täuscht sich. Am Ende kommt man so ziemlich auf den Preis der Vollversion.



