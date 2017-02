1 0

In Rainbow Six Siege gibt es verschiedene Soldaten, die ihr zu Beginn auf der Verteidiger- oder Angreiferseite auswählen könnt. Diese sogenannten Operatoren kommen alle mit einer besonderen Fertigkeit, die sie einzigartig macht. Die Entwickler von Rainbow Six Siege haben nun verraten, dass sie die MOBA-Taktik verfolgen und mindestens 50, wenn nicht sogar 100 Operatoren ins Spiel bringen wollen.

„Eine der Fragen, die uns vom Management gestellt wurde war, ob wir dann nicht die Operator ständig wiederholen“, so Brand-Director Alexandre Remy im Interview mit PC Gamer. „Aber die Idee ist es, dass wir tatsächlich genug Operator haben, damit die Spieler eine Auswahl bekommen. Zum Beispiel war Thermite eine Zeit lang die einzige Wahl, wenn es um das Zerstören von verstärkten Wänden ging. Zumindest, bis wir Hibana eingeführt haben. In dieser Situation ist jede Wahl für den Spieler schwieriger. Diesen Moment erreichen wir im gesamten Spiel mit einem Minimum von 50 Operatoren. Wenn wir diese erreichen, wird Rainbow Six Siege an der Spitze der strategischen Möglichkeiten sein.“

Ein langer Weg für Rainbow Six Siege

Aktuell gibt es in Rainbow Six Siege 28 Operatoren. Diese werden noch heute Abend mit zwei spanischen Soldaten des ersten DLCs für das zweite Jahr erweitert. In diesem Jahr sollen dann noch sechs weitere Klassen folgen. Wenn man nun davon ausgeht, dass die Entwickler mindestens 50 Operatoren im Spiel haben wollen, wird Rainbow Six Siege wohl auch noch ein drittes oder sogar viertes Jahr an DLCs bekommen. Die Spieler wird es sicherlich freuen. Denn sie müssen theoretisch dafür nichts bezahlen, sondern können die neuen Klassen mit erspielbarer Ingame-Währung freischalten.



