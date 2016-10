1 0

Die vierte Season von Rainbow Six Siege wird japanische Operatoren und eine Map mit entsprechendem Setting ins Spiel einfügen. So viel war bereits bekannt. Doch aktuell scheinen schon Playtests mit Profi-Spielern zu laufen, die einen ersten Einblick auf die vierte Saison bekommen. Einer von ihnen scheint sich aber nicht an die Verschwiegenheitserklärung zu halten.

Denn auf Reddit sind zahlreiche Details und Videos zu den neuen Operatoren und der kommenden Map von Rainbow Six Siege aufgetaucht. So soll es sich bei der Karte um ein Restaurant handeln, das in Japan angesiedelt ist. Der verteidigende Operator soll eine fliegende Drohne besitzen, die die Gegner desorientieren kann. Dafür macht das Gerät wohl aber extrem viel Lärm und kann schnell von den Angreifern entdeckt werden. Der angreifende Operator der Japaner wird Granaten besitzen, die kleine Löcher in verstärkte Wände sprengen können. So soll es quasi eine Alternative zu Thermite geben.

Große Enthüllung in der kommenden Woche

Auch Ubisoft hat sich schon zu den Leaks in den Foren geäußert. Sie haben den Spieler bereits ausfindig gemacht, der die Bilder und Videos zu Rainbow Six Siege veröffentlicht hat. Sein Account wurde für immer gesperrt. Des weiteren freuen sie sich darauf, die neuen Inhalte in der kommenden Woche vorzustellen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es neue Infos und eine Bestätigung des Leaks von Rainbow Six Siege gibt.



Spielekultur - Die Geschichte der Multiplayer-Spiele Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (35 Bilder)

Aktuellstes Video zu Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - Der neue Trailer zum "Operation Black Ice"-DLC 14 weitere Videos

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.