In Ubisofts Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands übernehmt ihr die Rolle der Ghost Unit - der Speerspitze der unkonventionellen Kriegsführung des Militärs. Und in diesem neuen Clip lernt ihr sie kennen.

Die Ghosts sind die Speerspitze des Militärs, wenn es darum geht, als schnelle Eingreiftruppe die unkonventionelle Kriegsführung auszuüben", so die Beschreibung von Ubisoft. "Sie ist die erste Einheit, die in gefährliche Situationen gelassen wird und die letzte, die sich zurückzieht, wenn es hart auf hart kommt. Diese Aufklärungs- und Eingreiftruppe besteht aus den absolut Besten unter den Besten des US-Militärs, handverlesen durch Veteranen der Army Special Forces und Special Operations aus allen Bereichen."

Im Clip sprechen Creative Director Eric Couzian und Senior Technical Director Laurent Fischer sowie tatsächliche Mitglieder der Ghost Units über das Spiel und die Mechaniken.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands erscheint am am 7. März 2017 für PS4, Xbox One und PC.

