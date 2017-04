Ghost Recon Wildlands - Verschollene Autos: Fundorte auf der Map und im Video

Mit dem DLC Narco Road, erhaltet ihr bei Ghost Recon Wildlands neue Aufgaben. Mit dabei sind 10 verschollene Autos, die ihr auf der neuen Map finden müsst. Die einzigen Hinweise, die ihr auf die Fundorte der verschollenen Wagen bekommt, sind Bilder von Orten. Sagen euch die dargestellten Positionen etwas? Nein? Dann seid ihr hier genau richtig.

In einer Bilderstrecke haben wir für euch die Fundorte von allen 10 verschollenen Autos zusammengetragen. Klickt euch durch und ihr werdet die Hinweisbilder und die dazugehörigen Fundorte der Wagen finden. Wollt ihr lieber ein Video? Auch kein Problem: Oben haben wir für euch das Video von BenjoRippin eingefügt, der euch alle Fundorte der verschollenen Autos in bewegten Bildern zeigt. Hinterlasst ihm einen Like, wenn es euch hilft.

Alle 10 verschollenen Autos finden

Die Aufgabe „Verschollenes Auto“ findet ihr auf der neuen Map im DLC Narco Road. Im Rahmen der Erweiterung müsst ihr auch Follower sammeln. Hier die Verbindung: Für jeden Wagen, den ihr findet, werdet ihr mit durchschnittlich 85 Followern belohnt. Alleine deshalb lohnt es sich, sich dieser Aufgabe zu widmen. Die 10 Autos sind in den Gebieten der Gangs verteilt und auch in dem Gebiet, in dem El Invisible herrscht, werdet ihr fündig. So sind die Fundorte aufgeteilt:

Zwei verschollene Autos findet ihr im Gebiet der Los Kamikazes .

. Zwei verschollene Wagen gibt es im Gebiet der Los Jinetes Locos .

. Weitere zwei Fundorte sind im Gebiet der The Death Riders verteilt.

verteilt. Die restlichen vier findet ihr im Gebiet des El Invisible.

Ein weiterer Vorteil dieser vollständigen Sammlung sind Erfahrungspunkte. Wenn ihr alle Wagen findet, solltet ihr um mindestens 3.500 EP reicher sein. Die Zahl kann jedoch auch hierbei variieren. Übrigens, solltet ihr die Mission „Verschollenes Auto“ noch nicht gefunden haben, dann schaut euch die Kartellaktivitäten auf eurer Karte an. Die grünen Symbole zeigen euch mitunter auch ebendiese Aufgaben an. Das einzige, was ihr dann noch braucht, sind die Bilder mit den Fundorten.