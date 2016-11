3 0

Titanfall 2 ist noch gar nicht so lange auf dem Markt und doch schaffen seine Spieler schon Unglaubliches. Im Tutorial gibt es einen sogenannten Gauntlet, einen Trainingsparkour für neue Spieler. Und genau dieser wurde jetzt in einer sagenhaften Rekordzeit gelöst. Das Video mit den flinken Bewegungen in Titanfall 2 findet ihr am Ende der News.

Natürlich macht der Spieler, der auf Youtube als Gamesagerbekannt ist, dabei vollen Gebrauch von den Movement-Möglichkeiten in Titanfall 2. So wird an den Wänden gelaufen, doppelt gesprungen und auf dem Boden herumgerutscht, was das Zeug hält. Das alles führt dann zu einer unglaublichen Zeit von 20,6 Sekunden für den gesamten Trainingsparkour. In den ersten Minuten des Videos zeigt der Spieler sogar einige Testläufe für Anfänger, damit auch diese eine gute Zeit aufstellen können.

Titanfall 2 mit einem holprigen Start

Titanfall 2 ist jetzt seit knapp einer Woche auf dem Markt, konnte in dieser Zeit aber noch nicht bei den Fans komplett einschlagen. Angeblich soll sich der Vorgänger in der Startwoche vier Mal mehr verkauft haben als die heutige Fortsetzung. Wie sich das Ganze in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt, bleibt abzuwarten. Titanfall 2 hat indes viele gute Bewertungen einheimsen können. Allem voran der Singleplayer-Modus scheint es vielen dabei angetan zu haben.



