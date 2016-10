Titanfall 2 - Erfolge: Alle Trophäen und Freischaltbedingungen

Titanfall 2 ist die Fortsetzung des gleichnamigen Ego-Shooters aus dem Jahre 2014. Damals noch ein reiner Multiplayer, erwartet euch in der 2016er Version endlich eine Singleplayer-Kampagne, in der ihr auch ordentlich viele Erfolge und Trophäen einsammeln könnt. Um welche Achievements es sich hier handelt und wie ihr diese freischalten könnt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Titanfall 2 - Multiplayer Gameplay Trailer 2 weitere Videos

Titanfall 2 ist ein EA-Spiel. Ihr werdet wie schon im ersten Teil in eine ferne Zukunft geschickt, in der ihr Seite an Seite mit Titanen kämpft. Diese schwergepanzerten Kampfroboter werden bei Bodengefechten eingesetzt. In der neuen Story-Kampagne werdet ihr quasi eins mit einem solchen Titanen, denn ihr schlüpft in die Rolle eines Piloten, der zusammen mit einem solchen Roboter Missionen bestreitet.

Titanfall 2 – Alle Erfolge und Trophäen der schwergepanzerten Titanen

In Titanfall 2 erwarten euch insgesamt 51 Trophäen und 50 Achievements. Hievon profitieren sowohl PlayStation-Spieler als auch Xbox-One-Gamer, die einen guten Gamerscore freischalten können. Um wirklich alle Trophäen abzustauben und am Ende sogar die Platin-Trophäe zu ergattern, müsst ihr euch sowohl im Multiplayer als auch im Singleplayer beweisen und letztlich auch jeden Schwierigkeitsgrad durchspielen.

Allerdings umfasst der Großteil der Titanfall-2-Erfolge die Story-Kampagne, lediglich 3 Errungenschaften könnt ihr nur im Multiplayer holen.

Die Aufteilung der Trophäen für die PS4 sieht übrigens folgendermaßen aus:

40 Bronze-Trophäen

8 Silber-Trophäen

2 Gold-Trophäen

1 Platin-Trophäe

Jetzt geht es aber ans Eingemachte: Sattelt schon mal euren Titanen, die Erfolge-Jagd kann losgehen!

Alle Erfolge, Trophäen und der Gamerscore in der Tabelle

Wenn ihr in Titanfall 2 alle Trophäen und 100 % Gamerscore freischalten wollt, dann solltet ihr sowohl die Waffen als auch die Titans gut beherrschen, schließlich müsst ihr das Game auch im höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen. Zudem müsst ihr unter anderem Sammelobjekte finden und gleich zu Beginn von Titanfall 2 die Parkourzeit von Andersons unterbieten oder verschiedene Gegner erledigen. Könnt ihr das schaffen?