Titanfall 2 - 5 Gründe, warum es noch besser ist als der Vorgänger

Titanfall 2 trennt die Hardcore-Spreu vom Weichei-Weizen – noch schneller, noch abwechslungsreicher und mit noch mehr Story (okay, das ist nicht schwer) und auf noch mehr Plattformen (okay, das ist auch nicht schwer). Wir haben für euch aufgelistet, was die Entwickler aus ihren Fehlern gelernt haben und wie sie auf die Wünsche der Fans eingegangen sind:

1. Titanfall 2 kommt auch für die PS4

Der größte Kritikpunkt an Titanfall war die Tatsache, dass sich Microsoft den rasanten Roboter-Shooter exklusiv für seine Konsolen unter den Nagel gerissen hatte. Aus Marketingsicht ein nachvollziehbarer Schritt, der aber natürlich für erbitterte Diskussionen auf Reddit und Co. gesorgt hat.

Jetzt sind die Titans aber auch auf der PS4 los, sodass der Verzicht auf einen Storymodus im ersten Teil sogar etwas Gutes hat: Wer Sony-Konsolen seine Treue hält, sitzt jetzt bei seiner ersten Begegnung mit der Titanfall-Reihe nicht verständnislos auf der Couch, sondern wird behutsam an der Hand genommen – bis ihr dann doch komplett auf euch allein gestellt seid, wenn auf dem Schlachtfeld das pure Chaos herrscht.

Allerdings wird es nicht dazu kommen, dass PS4- und Xbox One-Spieler ihren Konsolenkrieg auf dem Titanfall 2-Schlachtfeld austragen können: Beide Systeme bewegen sich in ihrem eigenen Ökosystem, sodass Rocket League weiterhin der Vorzeigetitel bleibt, wenn es um Duelle zwischen Besitzern von PS4 und Xbox One geht.

2. Titanfall 2 hat eine Story

Immer mehr Spiele ruhen sich auf ihren Online-Lorbeeren aus – auch Titanfall verzichtete komplett auf eine Kampagne. Dadurch war es für die Spieler aber extrem schwer, eine emotionale Bindung zum liebevoll designten Universum aufzubauen.

Aus diesem Fehler haben die Entwickler gelernt und eine rundum überzeugende Story aus dem Boden gestampft: Wir spielen Jack, einen Helden wider Willen, der überhaupt noch nicht in der Lage ist, einen der mächtigen Titans zu steuern. Aber die Umstände zwingen ihn schnell dazu, sich mit seinem gigantischen Gefährten und der darin steckenden künstlichen Intelligenz anzufreunden – daraus entsteht schnell ein reizvolles Spannungsfeld aus bombastischer Action und der amüsanten Dynamik zwischen Jack und dem Titan.

Trotz des linearen Story-Verlaufs bieten die einzelnen Level so viele unterschiedliche Ansätze, dass der Wiederspielwert hoch ist: Neben massiven Shoot-Outs gegen riesige Roboter und Aliens sorgen vor allen Dingen die Plattform-Puzzles für Abwechslung. Das ungleiche Duo aus Jack und seinem Titan sorgt außerdem immer wieder für gute Gags und echte Lacher.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber die Story von Titanfall 2 gehört zum Besten, was wir dieses Jahr auf PS4 und Xbox One gesehen haben – wer hätte das noch vor einem Jahr gedacht? Respekt an Respawn, denn nach dem komplett fehlenden Storymodus von Titanfall waren wohl alle Shooter-Fans davon ausgegangen, dass inhaltlich nicht mehr als fade schmeckende Standardkost serviert wird. Manchmal kann es so einfach sein, die Erwartungen zu übertreffen und die Messlatte für Battlefield und Call of Duty so hochzulegen, dass beide Konkurrenz-Reihen wie im Niveau-Limbo drunter durchmarschieren.

3. Alle DLCs sind kostenlos

Respawn geht auf Risiko: Bereits vorm Release haben die Entwickler angekündigt, dass alle Mehrspieler-Maps und Modi komplett kostenlos sein werden. Mitgründer Vince Zampella sagte in einem Interview, dass Spieler „glücklich sein können mit ihren Versionen, die sie für 60 Dollar gekauft haben“.

Statt nutzloser Vorbesteller-Boni oder einem teuren Season Pass hat sich Respawn also dazu entschieden, auf die Zufriedenheit der Zielgruppe zu bauen: Je mehr Spieler sich Titanfall 2 holen, weil sie keine Kohle für DLCs zahlen müssen, desto eher rentiert es sich für Respawn, dieses Wagnis einzugehen. Und vielleicht folgen dann noch mehr Entwickler diesem Beispiel und alle hätten gewonnen.

4. Endlich gibt es einen fliegenden Titan

Meine Damen und Herren, räumt die Bühne frei für Northstar! Northstar gehört zur extrem wendigen Stryder-Klasse in Titanfall und kann fliegen. Zwar nicht für einen besonders langen Zeitraum, aber die Senkrechtstarts und die daraus resultierenden Bewegungsmöglichkeiten verschaffen euch den perfekten Überblick. Außerdem könnt ihr taktisch vorteilhafte Positionen erreichen, sodass euer Gegner im Idealfall viel zu spät begreift, wer da so schmerzhaft an seiner Energieleiste nagt.

Als primäre Waffe trägt Northstar übrigens eine Plasma-Railgun, bestens bekannt aus dem ersten Teil. Zusammen mit ihren Cluster-Missiles sorgt Northstar dafür, dass sich eure Gegner wünschen, ebenfalls fliegen zu können. Aber da für sie die Gesetze der Schwerkraft gelten, gelten auch andere Gesetze für sie - und eins davon lautet: Sterben.



5. Ihr werdet die Greifhaken lieben und hassen lernen

In Titanfall war es das Demütigendste, von einem Titan zu Tode getrampelt zu werden – aber obwohl euch dieses Schicksal auch in Titanfall 2 weiterhin droht, lässt es Respawn noch weiter eskalieren: Mit dem neuen Greifhaken ist es möglich auch von weiter entfernten Positionen in einem Mech einzusteigen. Aber die meiste Zeit werden Piloten damit beschäftigt sein, andere Spieler mit diesem Haken aus der Luft zu angeln. Ein herrlich fieser Spaß, denn er reißt euren Gegner völlig aus seinem Flow raus und während er sich neu orientieren muss, habt ihr ihm schon das Licht ausgeblasen.

Wer den Greifhaken perfekt beherrscht, hat in Titanfall 2 deshalb einen großen Vorteil: Ihr könnt euch damit nämlich auch von Gebäude zu Gebäude hangeln und in einer Mischung aus Spider-Man und Assassin’s Creed durch die (im Vergleich zum ersten Teil übrigens deutlich größeren) Maps jagen.