This War Of Mine - Stimmung: Seelische Verfassung steuern

Bei This War Of Mine: The Little Ones ist die Stimmung eurer Charaktere sehr wichtig. Schließlich wollt ihr, dass sie den Krieg überleben. Das geht eben nur, wenn ihr auf die seelische Verfassung der Überlebenden achtet. Ein gutes Gewissen mag zwar euren Magen nicht füllen, aber der Appetit bleibt so wenigstens erhalten. In unserem Artikel zeigen wir euch, welche Stimmungen es gibt und wovon sie abhängen.

This War Of Mine: The Little Ones - Gameplay Trailer

Besonders glücklich sind die Überlebenden bei This War of Mine: The Little Ones nie, denn schließlich ist Krieg. Wenn sie aber zufrieden sind, dann habt ihr das höchste der Gefühle erreicht. Auch „Normal“ ist noch eine gute seelische Verfassung. Wenn eure Charaktere allerdings bei „Depressiv“ oder „Am Boden zerstört“ angekommen sind, dann habt ihr etwas falsch gemacht.

This War of Mine – Stimmungen, ihre Ursachen und Auswirkungen

Bestimmte Aktionen haben Auswirkungen auf einige Charaktere bei This War of Mine: The Little Ones. Nicht alle Überlebenden reagieren gleich auf Handlungen. Zum Beispiel kommen die einen besser damit zurecht, kämpfen oder stehlen zu müssen als andere. Wo der eine in guter seelischer Verfassung verbleibt, verliert der andere komplett seinen Kopf. Die folgende Tabelle erläutert die Stimmungen und gibt euch dadurch Hinweise darauf, wie ihr vorgehen könnt, um sie auf gutem Niveau zu halten. Studiert die Beschreibungen der Überlebenden genau, um zu wissen, wie sie auf mögliche Aktionen reagieren könnten.