Wer aktuell in seine Steam-Bibliothek schaut, wird sich vielleicht wundern. Denn für This War of Mine ist ein Download verfügbar. Zum Geburtstag erhalten Käufer der normalen Version alle Zusatzinhalte des Anniversary-DLCs kostenlos als Dankeschön von den Entwicklern.

In This War of Mine betreut ihr eine Gruppe von Überlebenden in einem verschneiten Kriegsgebiet. Ihr müsst Nahrung und Wasser suchen, aber auch gleichzeitig eure letzte Zufluchtsstätte verteidigen. Nun, könnt ihr den vollen Umfang des Spiels ohne weitere Kosten genießen, wenn ihr vor diesem Tag die normale Version von This War of Mine gekauft habt.

Inhalte des Anniversary-Updates

Die Anniversary-Edition des Spiels dreht noch einmal ordentlich am Spielspaß. Denn zunächst bekommt ihr drei neue Schauplätze, die selbst eingefleischten Spielern noch eine Herausforderung bieten. Zudem finden sich neue NPCs und Achievements in This War of Mine. Der größte Beweggrund zur Anniversary-Edition dürfte aber das neue Ende sein, das mit dem Update eingeführt wird.



