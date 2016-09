56 0

Schon bald erscheint mit der PS4 Pro die erste Power-Konsole des aktuellen Hardwarezyklus. Doch nicht alle Entwickler reiten auf der Welle mit. CD Project Red hat bestätigt, dass es beispielsweise kein Pro-Update für The Witcher 3: Wild Hunt geben wird. Dafür ist laut Aussage der Entwickler einfach keine Zeit.

Nach der Ankündigung der PS4 Pro samt aller Features der neuen Konsole kam natürlich eine Frage bei den Fans auf: Welche bereits erhältlichen Spiele bekommen ein Update und erstrahlen dann in neuem Glanz auf der 4K-Kiste? Der Reddit-User govind1262 hat diese Frage auch an die Macher von The Witcher 3 gestellt. Leider fiel die Antwort etwas unbefriedigend für die Fans des Hexers aus.

GWENT und Cyberpunk 2077 gehen vor

„Danke für dein Feedback und deine Frage.“ heißt es in der Antwort-Mail. „Ich fürchte, ich muss dir sagen, dass wir aktuell keine Pläne haben, eine PS4 Pro-Version von The Witcher 3 anzufertigen. Unsere Teams arbeiten derzeit mit aller Kraft an unseren kommenden Projekten, wie Gwent: The Witcher Card Game und Cyberpunk 2077. Wir wollen uns komplett auf die Entwicklung dieser beiden Projekte fokussieren.“



