The Witcher 3 - Gwint: Karten finden und Spieler-Fundorte mit Maps

Bei The Witcher 3 ist Gwint eine spektakuläre Nebenbeschäftigung, weshalb es im Verlauf des Spiels immer wichtiger wird, alle Karten zu finden. Hinzu kommt, dass es überall Spieler und Händler für Gwint-Karten gibt, von denen ihr weitere Monster, Anführer etc. für euer Deck kaufen könnt. Die Fundorte dieser haben wir für euch in Maps eingezeichnet.

Eigentlich ist es gar nicht schwer, bei Witcher 3 alle Gwint-Karten zu finden. Die meisten Fundorte werden euch angezeigt, wenn ihr die Quest „Sammle sie alle“ aktiviert. Es gibt nur wenige Gwint-Karten, die verpassbar sind. In der Tabelle weiter unten ist eingetragen, welche Karte im Rahmen einer Quest zu finden ist. Diese sind dann in der Regel auch verpassbar.

Alle Gwint-Spieler und -Händler

Zunächst einmal wollen wir euch die Fundorte aller Gwint-Spieler und –Händler verraten, damit ihr überhaupt wisst, wohin wir euch lotsen wollen. Die folgende Bilderstrecke zeigt die Locations der Spieler und Händler des Hauptspiels auf Maps. Sobald wir Karten mit den Fundorten der NPCs der DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine haben, werden wir die Bilderstrecke ergänzen.



Alle Gwint-Karten finden

Die nachfolgende Tabelle zeigt euch die Fundorte aller Gwint-Karten, die wir lokalisieren konnten. Darin enthalten sind auch die der DLCs. Wenn ihr feststellt, dass in der Tabelle Karten fehlen, dann hinterlasst uns und unseren Lesern gerne weitere Hinweise in den Kommentaren. Gemeinsam sollte es uns gelingen, alle Gwint-Karten finden zu können.