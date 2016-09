56 0

Der Hexer Geralt von Riva aus dem Franchise The Witcher bekommt seine eigene Briefmarke in Polen. Dies verkündete Damien Monnier, Lead Designer bei Witcher-Entwicklerstudio CD Projekt RED, auf seinem Twitter-Kanal. Die Briefmarke ist 6 Zloty wert, das entspricht umgerechnet circa 1,40 Euro. Ausgegeben wird das Wertzeichen als Sonderedition in einer limitierten Auflage von 180.000 Stück. Erhältlich ist die Spezial-Ausgabe über den Online-Shop der polnischen Post.

Entworfen wurde die Marke der Shop-Beschreibung zufolge vom Entwicklerstudio selbst. Ein nettes Gimmick haben sich CD Projekt RED und die polnische Post auch dazu einfallen lassen, denn gedruckt wurde das kleine Kunstwerk auf fluoreszierendem Papier und leuchtet deshalb im Dunkeln.

The Witcher 3 ist auf der Briefmarke verewigt

Die Marke ziert das Anlitz von Geralt vom The-Witcher-3-Cover. Der Grund für den Druck der Marke: Seit der Veröffentlichung von The Witcher verkauften sich die Titel mit Hexer Geralt über 20 Millionen Mal. Über die Hälfte der Verkäufe ist The Witcher 3 zuzuschreiben. Das Rollenspiel kurbelte somit die polnische Wirtschaft gehörig an.

Dafür wird Geralt von Riva nun mit seiner eigenen Briefmarke geehrt. Das europäische Land ist sogar so stolz auf die The-Witcher-Reihe, dass der damalige Premierminister Donald Tusk, Obama bei seinem Besuch in Polen im Jahr 2011 die Sammlerausgabe von The Witcher 2 schenkte. Weitere Infos zur Geralt-von-Riva-Briefmarke findet ihr im Online-Shop der polnischen Post und im Twitter-Beitrag.



