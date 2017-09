49 0

Die Witcher-Reihe wird im Oktober zehn Jahre alt. Am 26. Oktober 2007 erschien der erste Teil der Rollenspielsaga rund um Geralt und seine tapferen Kumpanen. Schon jetzt haben die Entwickler bei CD Projekt Red ein kleines Video zusammengeschustert, das uns in tollen Erinnerungen und Spielmomenten schwelgen lässt.



In diesem Video zu The Witcher ist Geralt auf seinem Weingut in Toussaint zu sehen. Zusammen mit all seinen Freunden und Gefährten, die er im Laufe der Jahre auf seinem Weg aufgegabelt hat, verbringt er dort ruhigere Tage. Doch hier geht es nicht nur um die Feier der Witcher-Reihe. Es geht auch um euch, die Spieler, die das Rollenspiel zu dem gemacht haben, was es heute ist. In Sachen Verkaufserfolg überflügelte der dritte Witcher-Teil nämlich alle Erwartungen der Entwickler. Also sagen sie auch Danke für Jahre der Treue an die zusammengeschweißte Fan-Base.



Ein Wiedersehen mit Geralt?

Aktuell arbeiten die Entwickler bei CD Projekt Red an einem neuen Rollenspiel. Cyberpunk 2077 wird eine gänzlich andere Richtung in Sachen Setting einschlagen und deutlich futuristischer daherkommen. Was mit der Witcher-Reihe passiert, lässt sich nur schwer sagen. Aber eine Pause hat sich Geralt nach seinen Abenteuern definitiv verdient.

