3 0

Die erste Episode von Telltales The Walking Dead: Season 3 hat einen Termin bekommen. Im Dezember werden wir das neue Abenteuer rund um Clementine und ihre Gruppe zu Gesicht bekommen. Wer lieber die Disc-Variante bei sich im Regal stehen haben will, muss sich leider etwas länger gedulden.

Am 20. Dezember 2016 erscheint The Walking Dead: Season 3 von Telltale. Einen ersten Einblick wird es aber bereits bei dem Game Awards geben, die am 1. Dezember live übertragen werden. Die Disc-Variante des Telltale-Adventures erscheint aber erst am 7. Februar für PS4 und Xbox One. Sie enthält die erste Episode auf Disc. Die restlichen erhaltet ihr dann ebenfalls als Download. Insgesamt soll es wieder fünf Episoden von The Walking Dead: Season 3 geben.

Javier und Clementine

In der dritten Staffel von The Walking Dead wird es gleich um zwei Charaktere gehen. Zum einen spielt ihr wieder Clementine, die bereits durch die Ereignisse der ersten beiden Staffeln deutlich gezeichnet wurde. Zum anderen übernehmt ihr die Rolle von Javier, einem jungen Mann, der nach seiner Familie sucht. Die Schicksale der beiden sollen sich so miteinander verstricken, dass sie ein Ziel verfolgen.



Telltale Games - Die Geschichte von Telltale - Vom Pixelschubser zum Adventure-König Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (31 Bilder)

Aktuellstes Video zu The Walking Dead - Season 3

The Walking Dead - Season 3 - Trailer E3 2016

The Walking Dead - Season 3 erscheint demnächst für PC. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.