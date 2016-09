3 0

Bislang war nur der Release-Zeitraum zur dritten Staffel von The Walking Dead von Telltale bekannt. Doch nun könnte ein australischer Online-Händler den genauen Termin verraten haben. Sollte dies stimmen, haben wir nicht mehr so lange zu warten, bis wir erneut mit Clementine in die düstere Welt samt Zombies abtauchen dürfen.

Die dritte Staffel von Telltales The Walking Dead wird den Untertitel „A New Frontier“ tragen. Neben dem digitalen Download wird es auch wieder eine Disk-Version im Handel geben. Und genau diese hat nun vielleicht den Release-Termin verraten. Der australische Versandhandel JB Hi-Fi listet The Walking Dead Staffel 3 für den 15. November 2016. Die Entwickler bei Telltale haben diesen Termin allerdings noch nicht bestätigt.

Clementine und ein neuer Held

Die dritte Staffel von The Walking Dead findet einige Jahre nach dem Ende der letzten Episode statt. Clementine ist nun deutlich älter und kümmert sich immer noch um das Kind namens AJ und hat sich einer neuen Gruppe angeschlossen. Unter den Überlebenden befindet sich auch Javier Garcia, der bereits in den Trailern zu sehen war. Ihn sollt ihr auch durch das Adventure steuern können.



