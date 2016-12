4 0

Der Launch-Trailer zu The Walking Dead - Season 3 ist da! Damit könnt ihr euch schon jetzt einen Eindruck von dem Adventure rund um Javier und Clementine machen. Doch für Fans von The Walking Dead von Telltale gibt es eine noch größere Neuigkeit. Denn die dritte Staffel startet mit einem Knaller.

Zum Auftakt der dritten Staffel von The Walking Dead wird es gleich zwei Episoden geben. Diese tragen den Titel "Ties That Bind" Part 1 & Part 2. Sie werden also so viel miteinander zu tun haben, dass die Macher bei Telltale sich für einen Doppel-Release entschieden haben. Beide Episoden erscheinen am 20. Dezember 2016 für PS4, Xbox One, PC sowie zahlreiche Mobile-Geräte.

Bezug zur TV-Serie

Und in The Walking Dead - Season 3 scheint es nicht gerade zimperlich zuzugehen, wie sich aus dem Launch-Trailer erahnen lässt. Auffällig sind die zahlreichen Parallelen, die zur aktuellen TV-Staffel von The Walking Dead gezogen werden. Auch hier gibt es eine große, feindliche Gruppe. Und auch Jesus, der bereits in den Comics eine Rolle spielt, wird hier seinen Auftritt haben. Wir sind gespannt, was die neuen Episoden von The Walking Dead noch für uns bereithalten.



