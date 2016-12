3 0

Wer wissen will, wie die erste Episode von Telltale Games' The Walking Dead Season 3 aussehen wird, darf den folgenden Clip nicht verpassen.

A New Frontier, so lautet der Titel der ersten Episode aus Telltale Games' The Walking Dead: Season 3. Und hierzu hat das Studio im Rahmen der Game Awards 2016 einen brandneuen Gameplay-Clip veröffentlicht, der einen beängstigenden Einblick in die erste Episode A New Frontier gewährt und den neuen Charakter Javier vorstellt.

The Walking Dead: Season 3 - A New Frontier erscheint am 20. Dezember 2016.

The Walking Dead - Season 3 erscheint demnächst für PC. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.