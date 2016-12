14 0

Twitch Prime hat in diesem Monat noch ein ganz besonderes Geschenk für seine Abonnenten. Nachdem es bereits einige Goodies und Skins für H1Z1 gab, wird nun die erste Staffel von Telltales The Walking Dead kostenlos zum Download bereitgestellt.

Bis zum 13. Dezember 2016 habt ihr noch Zeit, euch die erste Staffel von The Walking Dead zu sichern. Das geht natürlich nur, wenn ihr Twitch Prime beziehungsweise Amazon Prime abonniert habt und die Konten miteinander verknüpft. Dann taucht das Adventure auf der Streaming-Plattform für euch auf. Das Ganze wird allerdings nicht per Steam-Key für euch bereitgestellt. Wer sich The Walking Dead - Season 1 zu Gemüte führen will, muss dafür den Twitch-Launcher herunterladen.

Vorbereitung auf die dritte Staffel

Doch dies sollte kein Problem sein. Immerhin handelt es sich bei The Walking Dead um ein erstklassiges Spiel von Telltale, das auch heute noch in den Köpfen seiner Spieler herumgeistert. Wie es dann mit der Übernahme von Spielständen für die zweite und dritte Staffel des Adventures aussieht, steht nicht fest. Wohlmöglich könnt ihr diese aber auch übertragen, wenn ihr eine Steam-Version nutzt.



The Walking Dead - Season 1 ist für PC, PS3, Xbox 360 und seit dem August 2013 für PlayStation Vita erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.