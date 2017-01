0 0

The Surge, das neue Spiel von Deck13, die in den letzten Jahren an dem RPG Lords of the Fallen gearbeitet haben, hat einen neuen Trailer spendiert bekommen. Das CGI-Video, das ihr am Ende der News findet, zeigt, um was es in dem neuen Action-Rollenspiel geht. Hier werdet ihr auf viel Sci-Fi und große Herausforderungen treffen.

Denn auch The Surge soll, ähnlich wie Lords of the Fallen, große Ähnlichkeiten mit Dark Souls aufweisen. Nicht nur in Sachen Kampfsystem und Rollenspiel sondern eben auch beim Schwierigkeitsgrad. In The Surge übernehmt ihr die Rolle von Warren, einem Arbeiter, der seinen ersten Tag bei "CREO" beginnt. Das Unternehmen fokussiert sich darauf, die Welt vor dem sicheren Untergang zu bewahren. Doch schon am ersten Tag geht so einiges schief.

Power durch ein Exoskelett

Eine Katastrophe unterbricht Warrens Arbeit und sorgt dafür, dass die mechanischen Roboter und andere Mitarbeiter völlig durchdrehen. Jedoch hat Warren sein Exoskelett, mit dem er sich zu Wehr setzen kann. So trennt ihr mit Angriffen die Teile eurer Gegner ab und rüstet damit euren eigenen Anzug in The Surge auf. Alles, um dem Treiben tief in den Gedärmen der Anlage ein Ende zu bereiten. The Surge soll bereits im Mai 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.



