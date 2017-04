0 0

Wer The Surge für einen einfachen Klon der beliebten Dark-Souls-Reihe hält, sollte einen Blick auf den jüngst veröffentlichten Combat-Trailer werfen. Denn damit wird klar, dass sich hinter dem Kampfsystem des Rollenspiels deutlich mehr verbirgt. Hier wird vermutlich alles von den The-Surge-Spielern abverlangt.



The Surge - Combat Trailer Ein weiteres Video

Denn im Gegensatz zu Dark Souls und Co. könnt ihr in The Surge den Angriffen eurer Gegner deutlich kunstvoller ausweichen. So hüpft der Held über Attacken hinweg oder nutzt seine Umgebung, um einen kraftvollen Luftangriff auszuführen. Zudem werdet ihr bestimmte Teile der Feinde abtrennen können, um entsprechende Ressourcen zu gewinnen. Das alles scheint zumindest im Trailer ziemlich leicht von der Hand zu gehen. Doch noch dauert es eine Weile, bis wir unsere Hände an The Surge bekommen können.



Meilensteine der Spielegeschichte Bilderstrecke starten (46 Bilder)

Strategische Kämpfe in The Surge

The Surge erscheint am 16. Mai 2017 für PC, Xbox One und PS4. Das Rollenspiel stammt aus den heiligen Hallen von Deck 13, die bereits mit Lords of the Fallen gezeigt haben, dass sie bockschwere Spiele erschaffen können. The Surge ist quasi der geistige Nachfolger und wird hoffentlich auch mit seinem Kampfsystem und der mysteriösen, mechanischen Welt überzeugen.

The Surge erscheint demnächst für PC. Jetzt bei Amazon vorbestellen.