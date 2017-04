The Sexy Brutale - Tipps und Tricks für den mordreichen Maskenball

In der Kasino-Villa “The Sexy Brutale” liegt ein Hauch von Intrigen und Mordgelüsten in der Luft. Ihr befindet euch auf einer Art Maskenball und müsst die Morde verhindern, die die Angestellten auf die Gäste planen und sogar durchführen. Euch hilft eine besondere Uhr, die euch die Ereignisse immer und immer wieder erleben lässt. Mit ein paar Tipps und Tricks könnt ihr in The Sexy Brutale der Held des nie endenden Maskenballs sein.

The Sexy Brutale - Gameplay Trailer PS4

The Sexy Brutale ist ein Mix aus 3D-Puzzle- und Adventure-Game. Alles hier wirkt ein wenig düster und mysteriös. Es ist eure Aufgabe, den Geheimnissen der Gäste und Angestellten des Kasinos auf die Schliche zu kommen. Ähnlich wie beim Krimi-Dinner kommt es zu einem oder sogar gleich zu mehreren Morden, jedoch müsst ihr diese nicht aufklären, sondern in erster Linie verhindern…

Geheimnisvolle Masken - Das Spielprinzip

Am Anfang wirkt The Sexy Brutale erst einmal etwas überfordernd. Doch das Spielprinzip ist doch relativ simpel. Wir empfehlen euch zunächst, mit einem Controller zu spielen, wenn ihr eine PC-Version habt. Die Steuerung geht dann wesentlich einfacher von der Hand.

Der Maquis hat zum alljährlichen Maskenball geladen. Er hat all seine Freunde in seine Kasino-Villa namens The Sexy Brutale gebeten. Doch dieses Jahr ist ist alles anders. Mysteriöse Dinge gehen vor sich. Etwas Schreckliches geht vor sich, denn die Bediensteten verfolgen und ermorden die Gäste! Der traditionelle Maskenball wandelt sich zu einem einzigen Albtraum, der sich auch noch unaufhörlich wiederholt. Der Tag - Samstag - beginnt um 12 Uhr mittags und wenn die Uhr 12 Uhr Mitternacht läutet, dann wird alles wieder auf Anfang gestellt und der Tag beginnt von vorn. Doch was soll das? Was ist passiert? Was ist hier los? Es ist euere Aufgabe, das herauszufinden und alle Rätsel zu lösen.

Ihr schlüpft in die Rolle von Lafcadio Boone, dem Priester. Auch ihr tragt wie alle anderen Gäste eine Maske, die besondere Fähigkeiten besitzt. Ein magisches Wesen erscheint und verrät euch, dass die anderen Gäste von ihren Masken kontrolliert und unterworfen werden. Nur eure Maske schützt euch. Dank ihr werdet ihr nicht verfolgt oder von anderen gesehen. Eure Aufgabe ist es, zu spionieren, um so den Dingen auf den Grund zu gehen.

In einem Raum bieten sich euch oft mehrere Möglichkeiten:

Ihr könnt durch Türen gehen oder durch deren Schlüssellöcher spähen, um so die Personen auszuspionieren.

spähen, um so die Personen auszuspionieren. Ihr könnt euch in Schränken verstecken , falls vorhanden.

, falls vorhanden. Ihr könnt lauschen und horchen , in welche Richtung jemand verschwindet oder von wo derjenige herkommt.

, in welche Richtung jemand verschwindet oder von wo derjenige herkommt. Ihr könnt euch Objekte anschauen , beispielsweise Bücherregale. Dann erscheint meist ein Text dazu, der näheres verrät.

, beispielsweise Bücherregale. Dann erscheint meist ein Text dazu, der näheres verrät. Ihr könnt Objekte finden und aufnehmen - Diese verschwinden aber wieder aus eurem Inventar, wenn die Zeit wieder auf Anfang gestellt wird. Ihr findet sie aber an Ort und Stelle wieder.

- Diese verschwinden aber wieder aus eurem Inventar, wenn die Zeit wieder auf Anfang gestellt wird. Ihr findet sie aber an Ort und Stelle wieder. Es gibt auch Gegenstände bzw. Möbelstücke, mit denen ihr interagieren könnt.

Mit jedem Raum, den ihr in der Villa erkundet, wächst eure Karte. Zu Beginn könnt ihr noch nicht alle Räume betreten, doch mit jeder neuen Mission werdet ihr tiefer in das Herz von The Sexy Brutale vordringen.

Zudem wachsen die Fähigkeiten von Lafcadio mit jeder neuen Maske, die er bekommt. Diese bekommt ihr, wenn ihr wieder einmal einen Gast vor dem sicheren Tod gerettet habt.

Alles klaro? Na dann kann es ja losgehen! Rettet die Gäste vor dem Grab und geht den merkwürdigen Vorkommnissen auf die Spur.

Gefangen in der Zeitschleife - Tipps und Tricks

Wenn ihr The Sexy Brutale startet, dann ist euer erster Mordfall ohnehin wie ein Tutorial gestaltet. Hier könnt ihr bereits viel über die Mechanik und Vorgehensweise des Spiels lernen. Wir verraten euch, was für den Einstieg wichtig ist:

Wir sind gerade selbst noch beim Rätseln und würden den Guide erweitern, wenn wir noch mehr Tipps für euch haben. Fällt euch noch etwas Essentielles ein? Dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar! Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß bei The Sexy Brutale und dem Geheimnis der Masken und der mysteriösen Taschenuhr.