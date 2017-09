The Lego Ninjago Movie Video Game - Alle Cheats und neue Charaktere

Cheats sind ja eigentlich dafür da, ein Spiel nachträglich etwas zu vereinfachen oder noch einmal von Grund auf neu anzugehen. Nicht so bei den LEGO Games. Beim The Lego Ninjago Movie Video Game könnt ihr schon von Anfang an eure Cheat-Codes einsetzen und so neue Charaktere freischalten. Wir zeigen euch wie.

Wie zu erwarten und im Video zu sehen, wird The LEGO Ninjago Movie Video Game bunt, laut und schräg:



The Lego Ninjago Movie Video Game - Launch - Trailer - HD

Fans der LEGO-Spiele wissen bereits, dass es neben den unzähligen Charakteren, die man im Laufe des Spiels freischalten kann, auch noch solche gibt, die nur durch das Eingeben eines Cheat-Codes zu kriegen sind. Damit ihr euch nicht durch die unzähligen Möglichkeiten klicken müsst, um den Cheat zu erraten, geben wir euch einfach eine Liste mit, auf der ihr alle sechs Charaktere plus ihrer Cheats nachschauen könnt.

Alle Cheats im Überblick

Ihr könnt Cheats eingeben, sobald ihr frei im Spiel umherlaufen könnt. Falls ihr nicht sicher seid, wie ihr das macht, findet ihr weiter unten im Artikel eine Anleitung. Für alle Kenner befinden sich die sechstelligen Cheat-Codes in der untenstehenden Tabelle:



Cheat Charakter 8755Q9 Ceremonial Robes Nya LLPQ6X Garmadon in Pajamas SMMNCC Highschool Cole XVTULS Highschool Jay 5NHRS5 Highschool Zane H7HGT3 Polybag Lloyd EFZ2XR Mystery Character

Cheats eingeben beim LEGO Ninjago Movie Video Game

Was bringen einem die Cheats, wenn man nicht weiß, wo man sie eingeben kann! Doch keine Sorge, der Vorgang ist ebenso einfach wie schnell:

Geht in euer Pausen-Menü .

. Geht auf den Reiter Code eingeben .

. Scrollt mit den Pfeiltasten zu den entsprechenden Ziffern und Buchstaben und bestätigt.

Den freigeschalteten Charakter findet ihr jetzt in eurem Charakter-Menü und könnt ihn frei nach Lust und Laune auswählen.