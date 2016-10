3 0

Die Nintendo Switch wurde offiziell vorgestellt und die Fans warten nur noch auf erste Bundles und Spiele, die mit der neuen Konsole erscheinen werden. Ein sicherer Kandidat dafür ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild, für das gleich zwei neue Gameplay-Trailer veröffentlicht wurden. Diese findet ihr wie gewohnt am Ende unserer News.

Zunächst sehen wir darin die wunderschöne und abwechslungsreiche Welt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Link wird nicht nur die grünen Ebenen durchstreifen, sondern sich auch steilen Klippen und eisigen Gebieten stellen müssen, die allesamt ihre eigenen Herausforderungen bieten. Und da sind ja auch noch die zahlreichen Monster, die dem Helden von Breath of the Wild an den Kragen wollen.

Breath of the Wild zusammen mit Nintendo Switch?

Als Launch-Titel wäre The Legend of Zelda: Breath of the Wild sicherlich ein System-Seller. Immerhin warten die Fans der Reihe seit einer gefühlten Ewigkeit auf einen würdigen Nachfolger der Reihe und werden ihn vielleicht mit Breath of the Wild endlich bekommen. Zudem soll die Version für die Nintendo Switch - Im Gegensatz zur WiiU-Variante - über eine verbesserte Grafik verfügen. Und wer weiß, welche Features Nintendo mit der neuen Konsole und The Legend of Zelda: Breath of the Wild noch in Petto hat.



The Legend of Zelda - Die Geschichte von The Legend of Zelda: Meisterschwert und Zipfelmütze

