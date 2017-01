3 0

Wer vor der Wahl steht, sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild mitsamt der Switch zu kaufen oder einfach vorerst nur die Version für Wii U, erhält mit diesen Clips vielleicht etwas Entscheidungshilfe.

Da Nintendo nun offiziell bestätigt hat, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht nur für die Switch, sondern auch noch für die Wii U erscheinen wird, stellt sich für Zelda-Fans, die eine Wii U besitzen, die Frage, ob sie bereits auf die Switch umsteigen sollten oder doch lieber zur Wii-U-Version des Action-Adventures greifen sollten. Vorausgesetzt, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist wirklich das einzige Spiel, das sie derzeit locken würde.

Switch-Version mit leichtem Vorsprung

Definitiv erkennbar ist eine bessere Texturenqualität bei der Switch gegenüber der Wii U mit mehr Details, bessere Schatten und besseres Lighting. Generell wirkt die Switch-Version knackiger. Die Switch-Version dürfte auch eine höhere Auflösung haben. Erste Informationen sprechen von 900p und 30 FPS im TV-Modus gegenüber 720p und eine schwankende Framerate 25-30 FPS bei der Wii U. Im Handheld-Modus soll das Spiel bei der Switch auf 720p und 25-30 FPS laufen, was immer noch ein guter Wert ist, wenn man bedenkt, dass die GPU generell heruntergetaktet werden kann im Handheld-Betrieb.

Für den ganzen Schnellen Blick:

Und hier Clips mit mehr Ausschnitten:

Was meint ihr? Lohnt sich für euch der Umstieg? Oder wartet ihr vorerst mit einem Kauf ab?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März 2017 für Nintendo Switch und Wii U.

The Legend of Zelda - Die Geschichte von The Legend of Zelda: Meisterschwert und Zipfelmütze Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (26 Bilder)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint demnächst. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.