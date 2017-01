3 0

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird für Nintendo Switch und Wii U erscheinen. Besitzer der alten Konsole dürften sich also fragen, ob die Unterschiede zwischen den beiden Versionen die Anschaffung der neuen Hardware rechtfertigen. Nun hat sich Nintendo erstmals offiziell zu den Unterschieden bei Breath of the Wild geäußert.

Weiter unten listen wir euch die Unterschiede zwischen Wii-U- und Nintendo-Switch-Version auf. Was die beiden Varianten von The Legend of Zelda: Breath of the Wild zunächst gemeinsam haben, ist ihr Release am 3. März 2017. Zudem laufen beide mit etwa 30fps und haben rein vom Umfang her dieselben Inhalte. Natürlich wird die Nintendo Switch aller Voraussicht nach, eine bessere Texturqualität bieten.

Unterschiede bei Breath of the Wild

Die Nintendo-Switch-Variante löst mit 900p (auf einem TV-Gerät) auf, während die Wii-U-Version auf 720p kommt

Die Nintendo Switch bietet bei Breath of the Wild bessere Umgebungsgeräusche. So sollen Schritte, Wasser, Gras, usw. deutlich realistischer klingen und das Open-Air-Gefühl des Spiels besser darstellen

Einige Icons, wie Button-Einblendungen, unterscheiden sich bei den Versionen

Die Special- und Master-Edition von The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird nicht auf der Wii U angeboten.

The Legend of Zelda - Die Geschichte von The Legend of Zelda: Meisterschwert und Zipfelmütze Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (26 Bilder)

Aktuellstes Video zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - E3 2016 Trailer

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint demnächst. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.