Aktuell überschlagen sich die Gerüchte zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Einige offizielle Nintendo-Seiten wurden aktualisiert und haben nun eine verräterische Zeile im Sourcecode. Demnach erscheinen die Amiibos zum Spiel bereits am 4. März 2017.

Nun gehen viele davon aus, dass dies auch der Release-Termin von The Legend of Zelda: Breath of the Wild sein wird. Die Zeile, beziehungsweise der Termin, lässt sich gleich auf mehreren Nintendo-Seiten in mehreren Regionen finden. Bislang hat Nintendo den Termin aber noch nicht offiziell bestätigt. Aber auch andere Spiele, wie zum Beispiel Super Smash Bros., wurde zusammen mit seinen Amiibos auf den Markt gebracht.

Breath of the Wild auf der Nintendo NX

Spinnt man die Gerüchte weiter, könnte der mögliche Release-Termin für Breath of the Wild auch auf die Nintendo NX schließen lassen. Diese soll zusammen mit Links neuem Abenteuer direkt zum Launch angeboten werden. Doch auch hier ist noch kein Termin bestätigt. Kommt die Konsole also vielleicht auch am 4. März 2017? Das würde zumindest mit den aktuellen Aussagen von Nintendo übereinstimmen, die das Frühjahr für den Releasezeitraum bereits angegeben haben.



