Das erste DLC-Paket für The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist da und stellt die Spieler vor neue Herausforderungen und Inhalte. Teil davon sind auch einige neue Kostüme. Eines davon scheint jedoch eine seltsame Wirkung auf die NPCs zu haben. Trägt Link das Tingle-Kostüm, haben sie extreme Angst vor dem Helden.



Wie die Reaktionen der NPCs in Breath of the Wild ausfallen, seht ihr hier im Video. Sie erstarren immer, wenn sie das grüne Kostüm zu Gesicht bekommen. Bei Tingle handelt es sich um einen Hylianer, der besonders gerne Karten von Feen sammelt, Link mit Seekarten versorgt oder auch mal im Gefängnis landet. Seinen ersten Auftritt hatte er schon vor siebzehn Jahren in The Legend of Zelda: Majora's Mask. Doch wirkliche Liebe konnte er von den Fans nie wirklich erlangen.



Hassliebe zu Tingle

Selbst die Entwickler sprechen in einem Interview über die Hassliebe zu dem verschrobenen Charakter. Demnach sei er auf den ersten Blick eine unsympathische Figur, die aber mit der Zeit die Liebe der Spieler gewinnen kann. Und selbst wenn es Spieler gibt, die Tingle hassen, bedeutet dies, dass er ihnen nicht völlig egal ist.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist für Nintendo Switch und Wii U erschienen.