3 0

Aktuell gibt es wilde Spekulationen rund um den Release-Termin von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Denn laut mehreren inoffiziellen Quellen soll das neue Spiel aus dem Hause Nintendo nicht rechtzeitig zum Launch der Nintendo Switch im März fertig werden.

Nun suchen alle verzweifelt nach neuen Infos zum Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Der Online-Shop Target könnte jetzt eine Auflösung bereiten. Der Shop listet das neue Abenteuer der Zelda-Reihe für den 13. Juni 2017. Normalerweise handelt es sich bei solchen Daten um Platzhalter. Allerdings liegen diese meist am Ende oder in der Mitte des Monats. Zudem beginnt an diesem Tag die E3 2017. Das würde zumindest die perfekte Gelegenheit für Nintendo sein, um ihr Spiel mit der großen Messe noch einmal ordentlich zu bewerben.

In den Tiefen der Gerüchteküche

Doch Nintendo selbst schweigt bislang zu den Gerüchten, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht zusammen mit der Nintendo Switch erscheint. Deshalb müssen wir das Ganze vorerst als Gerücht nehmen. Wirkliche Sicherheit wird es vermutlich erst im Januar geben, wenn Nintendo mehr Details zur neuen Konsole enthüllt.



The Legend of Zelda - Die Geschichte von The Legend of Zelda: Meisterschwert und Zipfelmütze Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (26 Bilder)

Aktuellstes Video zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - E3 2016 Trailer

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint demnächst. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.