Endlich haben wir die Gewissheit! Nach Monaten des Bangens nun die erlösende Ankündigung: The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint pünktlich zum Start der Nintendo Switch.

Die Präsentation war schon fast zu Ende, die besten Spiele, die vorgestellt wurden, erscheinen erst ab Sommer dieses Jahres. Sollte das etwa bedeuten, dass Nintendo nicht aus Fehlern gelernt hat und erneut plant, eine neue Plattform ohne Systemseller zu launchen?

Launch-Titel bestätigt

Zum Glück ahnten es alle bereits, denn ein Titel fehlte bei der Präsentation - The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das 2014 vorgestellte Spiel sollte ja bereits 2015 für die Wii U erscheinen, genügend Entwicklungszeit hatte das Team um Produzent Eiji Aonuma also. Und nun kam endlich die erhoffte Bestätigung, nachdem bereits Gerüchte kursierten: Das neue Zelda-Abenteuer wird direkt zum Launch der Nintendo Switch erhältlich sein, also keine zwei Monate mehr!

Und zu dieser großartigen Nachricht gab es einen neuen Trailer zu genießen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März 2017 als Launch-Titel für die Nintendo Switch.

