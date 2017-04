Zelda: Breath of the Wild - Maxi-Durians: Farmspot für die beste Heilung

Bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild werdet ihr schnell an eure Grenzen stoßen und oft viel Heilung verbrauchen. Mit den Maxi-Items könnt ihr euch generell super heilen und besonders mit den Maxi-Durians wird es einfach sein. Warum? Weil es für diese seltenen Gegenstände einen Farmingspot gibt und ihr euch damit ordentlich eindecken könnt. Na, schon neugierig auf die Maxi-Durians?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Maxi-Durians farmen 32 weitere Videos

Neben den Maxi-Durians gibt es weitere Maxi-Items, die ihr an bestimmten Orten bei Zelda: Breath of the Wild vermehrt finden werdet. Maxi-Durians gibt es vermehrt in West-Necluda (Prärie von Phirone). Maxi-Rüben werdet ihr überwiegend auf der Akkala-Hochebene (Quellen von Ranelle) finden. Große Maxi-Rüben gibt es in den Hebra-Bergen (Gerudo-Hochebene). Maxi-Edeltrüffel finden sich in den Hebra-Bergen (Ranelle-Spitze) und Maxi-Trüffel sind ebenfalls in den Hebra-Bergen (Wald von Hyrule) verteilt.

Maxi-Durians farmen: So geht’s

Da es für die Maxi-Durians einen besonderen Ort zum Farmen gibt, wollen wir euch dorthin führen und euch natürlich auch verraten, wie ihr mit ihrer Hilfe die beste Heilung für Link herstellen könnt. Wollt ihr das Ganze in bewegten Bildern sehen, dann klickt bei dem Video oben auf Play. So geht ihr vor:

Sobald ihr die Früchte im Sack habt, begebt ihr euch zu einer Kochstelle und werft sie einzeln nach und nach hinein. Schnell werden aus den Maxi-Durians Mahlzeiten und das ist auch schon das Rezept für die beste Heilung. Euch wird sogleich angezeigt, welche Wirkung diese Nahrung hat. Sie heilt Link komplett und zaubert zudem vier zusätzliche Herzen für einen kurzen Zeitraum in die Lebensleiste.

Wollt ihr Maxi-Durians kaufen, könnt ihr euch auch einfach in die Gerudo Stadt begeben. Die Händler werden sie euch für 60 Rubine überlassen. Das ist auch nicht wenig, weshalb wir euch auch gerne in einem weiteren Guide erklären, wie ihr Rubine farmen könnt. Dann könnt ihr euch aussuchen, in welche der beiden Farmmethoden ihr Zeit investieren wollt.