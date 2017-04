Zelda: Breath of the Wild - Alle Rüstungen und Outfits finden: Kosten und Boni

Bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird Link ganz schön gefordert. Unser kleiner Held muss sich zahlreichen Gegnern stellen und benötigt hierfür natürlich eine gute Rüstung. Sogar das Wetter hat einen Einfluss auf Links Kleidung. Wir verraten euch, was ihr zur Ausrüstung bei Zelda: Breath of the Wild wissen müsst, welche Boni euch die Rüstungsteile bringen und wo ihr alle Rüstungen herbekommt.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Alle Rüstungen 32 weitere Videos

Mit der richtigen Rüstung kommt ihr bei Zelda: Breath of the Wild wesentlich weiter, als mit keiner oder der falschen Rüstung. Tragt ihr etwa die falsche Rüstung während eines Gewitters, dann könntet ihr dabei sterben, wenn ein Blitz in euren Schild einschlägt. Metallische Rüstung ist hier ganz gefährlich. Ihr merkt das, wenn kleine Blitze auftauchen. Ihr solltet also immer darauf vorbereitet sein, euer Outfit je nach Situation zu wechseln, schließlich bringt euch die Rüstung bestimmte Boni ein und kann euch vor den Pfeilen der Gegner, aber auch vor Wettereinflüssen, schützen.

Alle Rüstungen bekommen: Händler, Amiibo und Quests

Es gibt bei Zelda: Breath of the Wild so einige Rüstungen und Outfits für Link. Ihr könnt die Rüstungen an unterschiedlichen Orten oder für unterschiedliche Handlungen bekommen und sie sogar bei den Händlern in Hyrule kaufen. Dabei spielen die verschiedenen Völker in der Spielewelt eine wichtige Rolle, denn sie haben die perfekte Rüstung für ihre klimatische Umgebung parat. In erster Linie ist die Rüstung aber dafür da, Links Abwehr zu erhöhen, doch die ein oder andere Rüstung bringt noch andere Effekte mit.

Darauf solltet ihr bei eurer Ausrüstung und Kleidung achten:

Abwehr : Je höher der Abwehrwert ist, desto weniger Schaden nimmt Link mit dieser Rüstung.

: Je höher der Abwehrwert ist, desto weniger Schaden nimmt Link mit dieser Rüstung. Set-Bonus : Ein Rüstungsset besteht bei Zelda: Breath of the Wild immer aus drei Teilen (Kopf, Oberkörper, Beine). Ihr könnt zwar jedes Teil auch einzeln kaufen, aber nur im Set erhaltet ihr auch einen zusätzlichen Bonus. Dafür müssen alle drei Teile mindestens auf Stufe 2 aufgewertet worden sein und Link muss das gesamte Set tragen, um den Spezialeffekt aktiv werden zu lassen.

: Ein Rüstungsset besteht bei Zelda: Breath of the Wild immer aus drei Teilen (Kopf, Oberkörper, Beine). Ihr könnt zwar jedes Teil auch einzeln kaufen, aber nur im Set erhaltet ihr auch einen zusätzlichen Bonus. Dafür müssen alle drei Teile mindestens auf Stufe 2 aufgewertet worden sein und Link muss das gesamte Set tragen, um den Spezialeffekt aktiv werden zu lassen. Zusatzeffekt : Tragt ihr das jeweilige Rüstungsteil, dann erwirkt das einen zusätzlichen Effekt, der dann für Link aktiv ist.

: Tragt ihr das jeweilige Rüstungsteil, dann erwirkt das einen zusätzlichen Effekt, der dann für Link aktiv ist. Rüstungs-Upgrade: Ihr habt die Möglichkeit, eure Rüstung zu verbessern. Dafür müsst ihr die großen Feen aufsuchen. Wichtig dabei ist jedoch, dass ihr die benötigten Materialien zum Upgraden dabei habt. Welche Materialien ihr pro Stufe - es gibt 4 - benötigt, lest ihr in unserem Feen-Guide nach, wo wir eine große Tabelle für euch haben, in der wir auch die Abwehr-Werte je Upgrade notiert haben.

In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle Rüstungen, die ihr bei Zelda: Breath of the Wild finden könnt. Ihr findet hier den Preis, den ihr beim Verkauf der Rüstung erhalten würdet sowie den Fundort und den Set-Bonus, den das Rüstungsset auslöst:



Rüstung/ Rüstungsset



Verkaufspreis in Rubinen



Set-Boni



Fundort



Donnerhelm



-



-



Nebenquest “Der Schatz der Gerudo”



Altes Hemd



15



-



Schatz “Schrein des Lebens”



Winterwams



20



-



Als Geschenk von dem alten Mann im Prolog und im Laden in Hateno



Reckengewand



-



-



Hauptquest “Erinnerungsfotos”



Alte Hose



15



-



Schatz “Schrein des Lebens”



Sandstiefel



200



-



Nebenquest “Die achte Kriegerin”



Schneestiefel



200



-



Nebenquest “Das vergessene Schwert”



Topas-Ohrringe



100



-



Edelsteinladen in Gerudo-Stadt



Opal-Ohrringe



40



-



Edelsteinladen in Gerudo-Stadt



Bernstein-Ohrringe



25



-



Edelsteinladen in Gerudo-Stadt



Diamant-Stirnband



375



-



Edelsteinladen in Gerudo-Stadt und Schatz “Unter dem Toh-Karo-Schrein”



Rhodonit-Stirnband



125



-



Edelsteinladen in Gerudo-Stadt



Saphir-Stirnband



150



-



Edelsteinladen in Gerudo-Stadt



Shiek-Maske



125



-



Freischaltung per Amiibo



Leunen-Maske



39



-



Kiltons Monsterladen



Bokblin-Maske



9



-



Kiltons Monsterladen



Moblin-Maske



19



-



Kiltons Monsterladen



Echsalfos-Maske



29



-



Kiltons Monsterladen



- Barbarenmaske

- Barbarenkleider

- Barbarenhose



je Teil 600



Aufladeangriff- Ausdauer erhöht





- Toh-Karo-Schrein

- Deira-Ma-Schrein

- Kaza-Tokki-Schrein





- Kletterkopftuch

- Kletterhandschuhe

- Kletterstiefel



je Teil 600



Kletterausdauer





- Ri-Dahi-Schrein

- Chasu-Keta-Schrein

- Tahno-A-Schrein





- Dunkelkapuze

- Dunkelgewand

- Dunkelhose



je Teil 9



Nachttempo erhöht



Kiltons Monsterladen



- Wüsten-Stirnschutz

- Wüsten-Schulterschutz

- Wüsten-Beinschutz





- 115

- 325

- 165





Elektroschutz



Im Laden vom Gerudo-Geheim-Club und in Paudas Laden in Taburasa



- Grimmige Gottheit-Mütze

- Grimmige Gottheit-Panzer

- Grimmige-Gottheit-Stiefel



-



Aufladeangriff- Ausdauer erhöht



Freischaltung per Amiibo



- Anti-Feuer-Helm

- Anti-Feuer-Rüstung

- Anti-Feuer-Hose





- 500

- 150

- 175





Brandschutz



Im Laden in Goronia



- Damenschleier

- Damengewand

- Damenhose



je Teil 45



Hitzeschutz (Hitze-Resistenz)



Hauptquest “Männer verboten!”



- Antiker Helm

- Antike Rüstung

- Antiker Beinschutz



je Teil 125



Antike Waffe erhöht



Im Laden im Akkala-Institut



- Himmelsmütze

- Himmelsgewand

- Himmelshose



je Teil 125



Master-Schwert-Strahlen erhöht



Freischaltung per Amiibo



- Zeitmütze

- Zeitgewand

- Zeithose



je Teil 125



Master-Schwert-Strahlen erhöht



Freischaltung per Amiibo



- Schattenmütze

- Schattengewand

- Schattenhose



je Teil 125



Master-Schwert-Strahlen erhöht



Freischaltung per Amiibo



- Wildnismütze

- Wildnisgewand

- Wildnishose



je Teil 125



Master-Schwert-Strahlen erhöht



Freischaltung per Amiibo



- Windmütze

- Windgewand

- Windhose



je Teil 125



Master-Schwert-Strahlen erhöht



Freischaltung per Amiibo



- Ursprungsmütze

- Ursprungsgewand

- Ursprungshose



je Teil 125



Master-Schwert-Strahlen erhöht



Freischaltung per Amiibo



- Hylia-Kapuze

- Hylia-Gewand

- Hylia-Hose





- 15

- 30

- 25





-



Im Laden in Hateno



- Leuchtmaske

- Leuchtanzug

- Leuchthose



je Teil 200



Tarnung, Knochenwaffen



Im Laden vom Gerudo-Geheim-Club



- Isolierhelm

- Isolierrüstung

- Isolierhose



je Teil 600



Kein Schock





- Nebenquest “Blitzableiter”

- To-Yassa-Schrein

- Kyuta-Nata-Schrein





- Anti-Schnee-Federn

- Orni-Gewand

- Orni-Hose





- 250

- 150

- 140





Kälteschutz (Kälte-Resistenz)



Im Laden im Dorf der Orni



- Hylia-Helm

- Hylia-Rüstung

- Hylia-Beinschutz





- 45

- 65

- 50





-



Im Laden in Hateno



- Ninja-Maske

- Ninja-Anzug

- Ninja-Hose





- 125

- 175

- 150





Nachttempo erhöht



Im Laden in Kakariko



- Zora-Helm

- Zora-Rüstung

- Zora-Beinschutz



-



Schwimmausdauer





- Schatz “Toto-See”

- Hauptquest “Wassertitan Vah Ruta”

- Nebenquest “Suche nach dem Leunen”





Sind euch die Rüstungen und Outfits zu fade? Wie wär’s dann mit ein wenig Farbe zum Auffrischen? Tatsächlich habt ihr schon früh im Spiel die Möglichkeit, eurer gesamten Kleidung einige bunte Farben zu verpassen. Geht dafür einfach zur Färberei “Tornado” in Hateno, wo euch der Ladenbesitzer Balsai so einige Farbtöne anbietet. Wo sich der Laden befindet, seht ihr oben im Video. Macht ihr die Hauptquest von Impa in Kakariko, dann gelangt ihr übrigens ganz automatisch zur Färberei.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Kleidung und Rüstung färben 32 weitere Videos

Zusatzeffekte der Ausrüstungsteile

Einige Rüstungssets bewirken sogar bestimmte Zusatzeffekte, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten:



Ausrüstungsteil



Zusatzeffekt



Donnerhelm



Kein Blitzschaden



Altes Hemd



-



Winterwams



Kälteschutz (Kälte-Resistenz)



Reckengewand



Lebenspunkte der Gegner werden angezeigt



Alte Hose



-



Sandstiefel



Sandtempo erhöht



Schneestiefel



Schneetempo erhöht



Topas-Ohrringe



Elektroschutz



Opal-Ohrringe



Schwimmtempo erhöht



Bernstein-Ohrringe



Hitzeschutz (Hitze-Resistenz)



Diamant-Stirnband



Antike-Abwehr erhöht



Rhodonit-Stirnband



Kälteschutz (Kälte-Resistenz)



Saphir-Stirnband



Hitzeschutz (Hitze-Resistenz)



Shiek-Maske



Schleichen erhöht



Leunen-Maske



Leunen-Tarnung



Bokblin-Maske



Bokblin-Tarnung



Moblin-Maske



Moblin-Tarnung



Echsalfons-Maske



Echsalfons-Maske



Barbarenmaske



Angriff erhöht



Barbarenkleider



Angriff erhöht



Barbarenhose



Angriff erhöht



Kletterkopftuch



Klettertempo erhöht



Kletterhandschuhe



Klettertempo erhöht



Kletterstiefel



Klettertempo erhöht



Dunkelkapuze



-



Dunkelgewand



-



Dunkelhose



-



Wüsten-Stirnschutz



Hitzeschutz (Hitze-Resistenz)



Wüsten-Schulterschutz



Hitzeschutz (Hitze-Resistenz)



Wüsten-Beinschutz



Hitzeschutz (Hitze-Resistenz)



Grimmige Gottheit-Mütze



Aufladeangriff-Ausdauer erhöht



Grimmige Gottheit-Panzer



Aufladeangriff-Ausdauer erhöht



Grimmige-Gottheit-Stiefel



Aufladeangriff-Ausdauer erhöht



Anti-Feuer-Helm)



Brandschutz



Anti-Feuer-Rüstung



Brandschutz



Anti-Feuer-Hose



Brandschutz



Damenschleier



-



Damengewand



-



Damenhose



-



Antiker Helm



Antik-Abwehr erhöht



Antike Rüstung



Antik-Abwehr erhöht



Antiker Beinschutz



Antik-Abwehr erhöht



Himmelsmütze



-



Himmelsgewand



-



Himmelshose



-



Zeitmütze



-



Zeitgewand



-



Zeithose



-



Schattenmütze



-



Schattengewand



-



Schattenhose



-



Wildnismütze



-



Wildnisgewand



-



Wildnishose



-



Windmütze



-



Windgewand



-



Windhose



-



Ursprungsmütze



-



Ursprungsgewand



-



Ursprungshose



-



Hylia-Kapuze



-



Hylia-Gewand



-



Hylia-Hose



-



Leuchtmaske



Stals anlocken



Leuchtanzug



Stals anlocken



Leuchthose



Stals anlocken



Isolierhelm



Elektroschutz



Isolierrüstung



Elektroschutz



Isolierhose



Elektroschutz



Anti-Schnee-Federn



Kälteschutz (Kälteresistenz)



Orni-Gewand



Kälteschutz (Kälteresistenz)



Orni-Hose



Kälteschutz (Kälteresistenz)



Hylia-Helm



-



Hylia-Rüstung



-



Hylia-Beinschutz



-



Ninja-Maske



Schleichen erhöht



Ninja-Anzug



Schleichen erhöht



Ninja-Hose



Schleichen erhöht



Zora-Helm



Schwimmtempo erhöht, Drehattacke



Zora-Rüstung



Schwimmtempo erhöht, Wasserfälle hochschwimmen



Zora-Beinschutz



Schwimmtempo erhöht



Auf den folgenden Seiten gehen wir näher auf ganz bestimmte Rüstungssets und Ausrüstungsteile bei Zelda: Breath of the Wild ein, weil einige davon nur unter besonderen Voraussetzungen oder besonders schwer zu finden sind. Klickt euch durch oder schaut oben rechts im Inhaltsverzeichnis, um direkt zu eurer favorisierten Rüstung zu gelangen.

Inhaltsverzeichnis: Alle Rüstungen bekommen: Händler, Amiibo und Quests Das Barbaren-Set: Maske, Kleider und Hose finden (Video-Guide) Der Donnerhelm als Schatz der Gerudo