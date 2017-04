Bei Zelda: Breath of the Wild gibt es jede Menge Nebenquests und wenn ihr das Abenteuer so lange spielen wollt wie nur möglich, solltet ihr sie abschließen. Das ist nicht unbedingt einfach, denn ihr müsst diese Nebenaufgaben natürlich erstmal finden und mit den Auftraggebern sprechen. Wäre es nicht toll, eine Karte mit den Fundorten aller Nebenquests zu haben?

Das haben wir uns auch gedacht und deshalb einfach mal eine erstellt. Eigentlich sind es mehrere. Dabei haben wir uns an die Gebiete um die Türme herum gehalten. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wo ihr diese findet, dann klickt auf den Link zum entsprechenden Guide. Die Karten mit den Fundorten der Nebenquests findet ihr in der Bilderstrecke und in der Tabelle seht ihr noch zusätzliche Hinweise, die euch dabei helfen, die Nebenmissionen bei Zelda: Breath of the Wild zu starten.

Alle Nebenquests gefunden!

Dieser Artikel soll euch nicht als Komplettlösung dienen, sondern lediglich als Hilfe, um die Nebenquests überhaupt zu bekommen. Meistens sind sie nicht so schwer und lassen sich ohne große Probleme abschließen. Solltet ihr dennoch Fragen zu den einzelnen Nebenaufgaben haben, dann schreibt sie uns in die Kommentare. Wir werden sie euch nach Möglichkeit beantworten. Die folgende Bilderstrecke hilft euch dabei, die Nebenmissionen auf der Karte zu lokalisieren und die Tabelle beschreibt etwas genauer, wer der Auftraggeber ist und wo ihr ihn findet.



