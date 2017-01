The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Alle Editionen im Detail

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März 2017 als Launch-Titel für die Nintendo Switch. Aber auch für die Wii U wird das neue Abenteuer des kleinen Helden Links erscheinen. Wir haben für euch bereits ein paar Infos zu den Editionen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Psst...Es soll sogar eine tolle Limited Edition geben!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Vorstellung der Limited Edition für die Nintendo Switch Ein weiteres Video

The Legend of Zelda: Breath of the Wild versetzt euch in eine vielfältige Märchenwelt, in der ihr gegen verschiedene Bösewichte kämpfen müsst. Es ist eben ein typisches Zelda, aber mit neuen, modernen Elementen, etwa einer großen, offenen Welt, in der ihr zahlreiche Abenteuer erleben könnt. Die neue Reise, die ihr mit Link erleben dürft, ist sowohl etwas für eingefleischte Fans, als auch für Neulinge.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Alle Editionen: Master und Limited Edition

In Deutschland soll es im Gegenteil zum amerikanischen Markt nur eine Sonderedition erscheinen: Die Limited Edition, für die bisher noch kein Preis bekannt ist. Die Limited Edition enthält:

das Hauptspiel

die Statue „Master-Schwert des Lebens“

den Soundtrack zum Spiel, der 24 Songs auf einer CD enthält

In Amerika hat Nintendo zwei besondere Editionen für The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt. So soll es eine Special und eine Master Edition geben. Die Inhalte sind dabei jeweils die gleichen, jedoch enthält die Master Edition noch das Master-Schwert als Statue, mit dem sich Fans das Wohnzimmer schmücken können.

Leider wird die deutsche Limited Edition höchstwahrscheinlich nicht alle Specials enthalten, wie die Master Edition in Amerika. Diese ist übrigens für 129,99 $ zu bekommen. Sie ist mit folgenden Inhalten bestückt:

das Hauptspiel

der Soundtrack zum Spiel

eine Map von der Welt Hyrule

eine besondere Sammel-Münze, die das Sheikah-Augensymbol trägt

eine Tasche bzw. ein Case für die Nintendo Switch, ebenfalls mit dem Sheikah-Augensymbol

Über Amazon könnt ihr euch bereits die Standard Edition vorbestellen. Sie enthält das Hauptspiel und ihr könnt diese für den Preis von 69,99 € sowohl für die Wii U, als auch für die Nintendo Switch kaufen.

Die Limited Edition wird zwar bei Amazon gelistet, aber vermerkt ist hier „Derzeit nicht verfügbar“. Sobald sich hier aber die Verfügbarkeit ändert, informieren wir euch auf dieser Seite darüber. Dann werden wir hoffentlich auch einen Preis erfahren.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Special Edition

Leider nur in Amerika wird es auch eine sogenannte Special Edition für The Legend of Zelda: Breath of the Wild geben. Diese kostet 99,99 $ und enthält im Grunde die gleichen Extras, die auch die amerikanische Master Edition besitzt. Lediglich das Master-Schwert wird hier nicht dabei sein.