Mit Nintendo als einer der Sponsoren des Game Awards 2016 durfte man bereits einen neuen Trailer zum kommenden Zelda-Abenteuer rechnen. Und die Fans wurden nicht enttäuscht.

Bei den Game Awards 2016 wurde The Legend of Zelda: Breath of the Wild erwartungsgemäß zum meist erwarteten Spiel 2017 gekürt. Und das dankte Nintendo mit einem brandneuen Trailer.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint voraussichtlich 2017 für Wii U und Nintendo Switch.

