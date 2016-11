3 0

Zur Nintendo Switch kursiert gerade ein Gerücht in den Weiten des Netzes, das vielen Fans das Herz brechen könnte. Angeblich wird The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht rechtzeitig für den Launch der neuen Konsole im März fertig. Demnach würde das neue Abenteuer von Link erst deutlich später erscheinen.

Natürlich handelt es sich hier um ein Gerücht. Seht das Ganze aktuell also nicht als Fakt an. Aber mehrere Quellen sollen bereits im September berichtet haben, dass die Lokalisierungsarbeiten für The Legend of Zelda: Breath of the Wild länger dauern, als die Entwickler zunächst vermutet haben. Nun sollen weitere Insider diese Infos bestätigt haben. Breath of the Wild würde demnach nicht vor Dezember mit der Übersetzung der Texte, NPCs und Quests fertig werden.

Verzögern Testphasen den Launch?

Danach bräuchte es allerdings noch einmal vier bis sechs Monate, um The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf Herz und Nieren zu prüfen, damit sich keine gravierenden Fehler zum Release einschleichen. Ein Launch des neuen Spiels wäre so frühestens im April denkbar. Die Testverfahren bei einem großen Open-World-Titel dauern nun mal deutlich länger als bei Spielen, die nur kleine Abschnitte aneinanderreihen.

Ob sich die Vermutung bestätigt, wird sich wohl erst im Januar zeigen. Nintendo will die Switch auf einem Event genauer vorstellen und auch Launch-Titel bekannt geben. Sollte The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht darunter sein, sind sicherlich viele enttäuscht.



