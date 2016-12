0 0

The Last of Us 2 wird uns eine Geschichte voller Hass erzählen. Das hat Creative Director und Writer Neil Druckmann bereits bestätigt. Und damit diese Geschichte noch besser wird, holt er sich eine tolle Verstärkung ins Boot. Halley Gross, die unter anderem zwei Episoden der Serie "Westworld" mitgeschrieben hat, wird auch an The Last of Us - Part 2 mitwirken.

Gross hat die frohe Kunde über ihren Twitter-Kanal verbreitet. Sie freue sich sehr auf die Arbeit an The Last of Us 2. Neben Westworld, der Serie rund um einen Vergnügungspark mit menschenähnlichen Robotern, hat die Schauspielerin und Autorin auch an Filmen, wie Snowpiercer mitgearbeitet. Wenn wir uns diese Arbeit so anschauen, dürfen wir uns also auf viele spannende Momente und schweißtreibende Fragen in The Last of Us 2 freuen.

Weitere Details zur Story

Druckmann betonte allerdings, dass The Last of Us 2 aktuell in einer sehr frühen Phase ist. Weitere Details zur Geschichte und den Mechaniken im Spiel werden wohl noch eine Weile auf sich warten lassen. Aktuell wird spekuliert, dass die Fortsetzung erst 2018 erscheint. Eine Bestätigung von Sony oder Naughty Dog gibt es aber bislang noch nicht.