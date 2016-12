0 0

Allein diese Ankündigung hat die PlayStation Experience 2016 zum wichtigsten Event für PlayStation-Fans gemacht: Naughty Dogs The Last of Us erhält das wohlverdiente Sequel.

Darauf haben Fans gewartet: The Last of Us wird Naughty Dogs nächstes Projekt. Und der erste Teaser-Trailer zeigt nicht nur die Helden des ersten Teils, Joel und Ellie, er fängt auch die atmosphärisch-dichte Stimmung des ersten Teils vollends ein. Das wird definitiv ein Gaming-Fest, soviel steht bereits jetzt fest. Seid ihr auch so gespannt auf weitere Informationen?