Nach der gestrigen Ankündigung zu The Last of Us - Part 2 sind neue Details zur Fortsetzung ans Tageslicht gekommen. Neil Druckmann, Creative Director des Spiels, hat verraten, dass ihr in The Last of Us 2 in die Rolle von Ellie schlüpfen werdet. Joel soll nur noch als Begleiter dienen.

Der erste Teil von The Last of Us sollte die Beziehung und die wachsende Zuneigung zwischen Joel und Ellie zeigen. Der zweite Teil hingegen wird von Hass geprägt sein. Dies wird schon durch den ersten Trailer zu The Last of Us 2 deutlich, der eine hasserfüllte Ellie zeigt. Nun hat Druckmann auch bestätigt, dass Ellie mittlerweile 19 Jahre alt geworden ist.

Die Verbindung von Last of Us

Den Titel für The Last of Us - Part 2 haben die Macher auch nicht ohne Grund gewählt. Denn die beiden Spiele sollen zusammen eine größere Geschichte der beiden Figuren erzählen. Wer wirklich alles verstehen will, sollte also den Vorgänger gespielt haben. Bislang hat The Last of Us 2 noch kein Release-Datum. Die Fortsetzung soll sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden. Wir werden also noch ein wenig warten müssen.