0 0

The Last of Us 2 dürfte wohl bei einigen Spielern ganz oben auf dem Wunschzettel stehen. Immerhin hat The Last of Us mit seiner Geschichte extrem viele Zocker in den Bann gezogen und sich auch spielerisch hervorheben können. Und nun soll laut einem Insider die Ankündigung zu The Last of Us 2 kurz bevorstehen.

Die Nachricht kommt von Insider "shinobi602", der in der Vergangenheit immer wieder Insider-Wissen an die Öffentlichkeit gebracht hat. In einem Großteil der Fälle behielt er damit Recht. Nun hat er ein Bild zu The Last of Us 2 auf NeoGaf gepostet, das für Spekulationen um die nächste E3 im kommenden Jahr genutzt wurde, um eine mögliche Ankündigung zu hypen. Darunter schreibt er: "Vielleicht müsst ihr nicht mal lange darauf warten."

Ankündigung noch vor der großen Spielemesse

Nun stellt sich natürlich die Frage, welche andere Messe oder Plattform Naughty Dog nutzen könnte, um The Last of Us 2 anzukündigen. Möglicherweise käme dafür die Playstation Experience in Frage, die noch in diesem Jahr am 3. und 4. Dezember stattfindet. Natürlich lässt sich das erst sagen, wenn die große Eröffnungsfeier der Playstation-Messe abgehalten wird. Bis dahin sind dies alles nur Spekulationen. Aber immerhin gibt es nun einen ungefähren Zeitrahmen für die Ankündigung zu The Last of Us 2.