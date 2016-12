The Last Guardian - Erfolge und Trophäen mit Trico freischalten

Endlich könnt ihr euch bei The Last Guardian mit dem kleinen, mutigen Jungen ohne Namen und dem niedlichen Fabelwesen Trico in das aufregende Abenteuer stürzen, das euch in der geheimnisvollen Spielwelt erwartet. Beim Überwinden von Hindernissen und dem Meistern von Herausforderungen erlebt ihr eine einzigartige Geschichte, während der ihr auch Trophäen und Erfolge freischalten könnt. Um welche Achievements es sich hier handelt und wie ihr diese bekommt, erfahrt ihr in diesem Text.

The Last Guardian - E3 2016 Trailer 3 weitere Videos

The Last Guardian kam quasi "In the Last Minute" für viele Fans: Nach langem Warten haben es Sony als Publisher und gen DESIGN und SIE Japan Studios als Entwickler dann nun doch noch geschafft, das Action-Adventure-Game vor 2084 herauszubringen. Und nun können wir uns alle an seiner gesamten Schönheit erfreuen. Erzählt wird die Geschichte einer ganz besonderen Freundschaft zwischen dem eigentlich menschenfressenden Fabelwesen Trico und dem namenlosen Jungen. Der Körper des Jungen ist von zahlreichen, merkwürdigen Tätowierungen übersät. Er ist mutig und befreit das liebenswerte Fabelwesen aus seinen Ketten. Gemeinsam flüchten die Freunde aus dem Wirrwarr der Ruinenlandschaft und müssen dabei einigen Gefahren gegenübertreten.

The Last Guardian – Alle Trophäen und Erfolge im Überblick

Bei The Last Guardian könnt ihr euch auf insgesamt 24 Trophäen freuen. Dabei müsst ihr vor allem viel mit eurem Freund Trico agieren. Gebt ihm also alle Fässer zu fressen und erwischt ihn bei einem peinlichen Moment.

Um alle Erfolge zu bekommen, müsst ihr es schaffen, das Spiel in 30, 15 und in einem Speed-Run von 5 Stunden durchzuspielen. Richtig hart wird es aber, The Last Guardian durchzuspielen, ohne ein Game Over zu erleiden, denn auch dafür gibt es eine Trophäe. Ihr müsstet das Spiel also mindestens 3x durchspielen, um wirklich alle Erfolge freischalten zu können.

Folgendermaßen sieht die Verteilung der Trophäen auf der PS4 aus:

9 Bronze-Trophäen

7 Silber-Trophäen

7 Gold-Trophäen

1 Platin-Trophäe

Dann schnappt euch Trico, führt das Fabelwesen Gassi und schaltet währenddessen die Trophäen und Erfolge frei. Welche Bedingung ihr zum Freischalten erfüllen müsst, erfahrt ihr in der nachfolgenden Tabelle mit allen Achievements.

The Last Guardian auf Trophäen-Jagd – Alle Erfolge und Freischaltbedingungen

Wir haben vor, den Guide noch als Trophäen-Leitfaden zu erweitern und euch die einzelnen Erfolge mithilfe von Videos und kurzen Beschreibungen zu erklären, damit ihr die Achievements ganz schnell alle freischalten könnt. Übrigens gibt es keine geheimen Erfolge, weshalb ihr jetzt auch keinen Spoiler befürchten müsst.